Conad ricerca capireparto per nuova struttura che aprirà in Provincia di Torino

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Con l'arrivo delle festività si ha bisogno di nuovo personale estando diverse figure che facciano parte del team interno che andrà a far parte del nuovo edificio che stanno per aprire in Piemonte, indi. Per chi conosce, sa che si tratta di una grande realtà nel mondo dei supermercati. Un'azienda nata come organizzazione di imprenditori di commercio al dettaglio, riuscita nel corso degli anni a crescere e diventare uno dei colossi più importanti della grande distribuzione alimentare. Il gruppo conta sette cooperative che hanno dato vita al consorzio. Tale consorzio dirige e pianifica tutto quello che riguarda gli acquisti, i servizi e le promozioni.Le figurete per laapertura Le figurete per laindidovranno avere una certa esperienza nel ruolo di caporeparto. I settori in cui sino ...