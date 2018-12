Colpito un italiano di 28 anni | Antonio Megalizzi Sono 9 i feriti gravi | Chi è | il video

Strasburgo - attentatore attualmente in fuga : Colpito alla testa un italiano 28enne : Strasburgo ieri sera ha visto un uomo, un fondamentalista islamico, aprire il fuoco contro i passanti in un mercatino di Natale. Quanto avvenuto nella cittadina francese di confine, sede del Parlamento europeo, ha riportato le lancette indietro a qualche anno fa quando ci fu la strage di Parigi. Il responsabile della strage è tuttora in fuga, circa 350 agenti di polizia lo stanno cercando. Strasburgo, attentatore fuggito L'attentatore, reo di ...