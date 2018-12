Cina | arrestato ex diplomatico canadese Michael Kovrig Pechino | ritorsione su Ottawa per

Pechino ha arrestato un ex diplomatico canadese | WP : "Trump condannerà la Cina per spionaggio : Michael Kovrig - con un passato diplomatico a Pechino, Hong Kong e all'Onu - è stato fermato nelle scorse ore. La Cina non aveva nascosto la sua rabbia per l'arresto in Canada della figlia del fondatore di Huawei. E il "Washington Post" rivela che la Casa Bianca condannerà Pechino per hackeraggio

Napoli - scippa un'anziana e la trasCina per terra : arrestato 44enne : Tenta scippo ai danni di una anziana trascinandola violentemente sul selciato, ma dopo poco viene arrestato dagli agenti della polizia di Stato dell'Ufficio prevenzione generale: in manette Carmine ...

PisCina - bar e lido alimentati abusivamente - arrestato amministratore a Nocera Terinese : Nocera Terinese - Piscina, bar e lido alimentati abusivamente da un amministratore, V.M., 67 anni. E' quanto è stato scoperto dai carabinieri di Lamezia Terme durante un servizio di controllo sulla ...

Divieto di avviCinarsi a casa moglie - minaccia di farla esplodere : arrestato : I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e per violenza privata aggravata un cittadino marocchino 47enne già noto alle forze dell'ordine.

Serra di marijuana in un'offiCina : arrestato fabbro a Licata : Una Serra per la coltivazione di cannabis è stata scovata, dalla polizia, all'interno di una officina da fabbro a Licata , Ag, , il cui titolare, Antonino Tilocca, 48 anni, è stato arrestato per ...

Leghista arrestato per droga in Campania - l'imbarazzo del Carroccio : "Si era avviCinato a noi da pochi mesi" : Ha scatenato la polemica in Campania l'arresto, nell'ambito di un maxi blitz antidroga, di Bartolomeo Falco, ex consigliere comunale di Comiziano (Napoli), recentemente avvicinatosi alla Lega e in predicato per assumere un incarico di coordinamento nei ranghi locali del Carroccio.L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, è finito in manette all'alba di lunedì 15 ottobre nell'ambito ...

Stupra viCina di casa dopo festa di compleanno : arrestato romeno : Prima festeggia il suo compleanno e poi, forse in preda all"esaltazione fomentata dall"alcol, violenta la sua giovane vicina di casa. Protagonista di questa ennesima storia di violenza sulle donne è un romeno di 28 anni, residente nel Novarese.Il drammatico episodio, reso noto a distanza di alcuni giorni, è accaduto lo scorso 27 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, quando gli amici hanno lasciato la sua abitazione al termine dei ...