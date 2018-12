Ciclismo | Nibali | ' L' anno prossimo farò Giro d' Italia e Tour'

Ciclismo - Vincenzo Nibali : un campione infinito che si sdoppia. Giro e Tour da fenomeno - il sogno rosa e il riscatto : Un calendario ambizioso, fitto, completo, da vero fuoriclasse incurante delle 34 primavere. Un campione completo che non si è tirato indietro e che ha voluto rilanciarsi con la caparbietà che lo distingue: Giro d’Italia e Tour de France, il 2019 di Vincenzo Nibali sarà più carico che mai. Per la terza volta in carriera, il messinese sarà ai nastri di partenza di entrambe le grandi corse a tappe: era successo soltanto nel 2008 quando era ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali show : “Parteciperò al Giro d’Italia e al Tour de France”. Lo Squalo svela il programma del 2019 : L’annuncio è arrivato: Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia e al Tour de France 2019! Lo Squalo ha svelato il programma per la prossima stagione e ha deciso di essere presente a entrambe le grandi corse a tappe: prima andrà a caccia della terza maglia rosa della carriera (diventerebbe il più anziano di sempre a riuscirci, la tripletta è riuscita solo a grandi fenomeni come Bartali, Gimondi, Hinault, Magni) poi cercherà una ...

La McLaren sbarca nel Ciclismo : al 50% proprietaria della Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali. Tutti gli sviluppi e le novità : Non più solo motori e quattro ruote, McLaren irrompe con forza nel mondo del ciclismo ed entra al 50% nella proprietà della Bahrain-Merida, la squadra di Vincenzo Nibali pronta ad affrontare la terza stagione nel World Tour. Non si tratta di una semplice sponsorizzazione ma di un progetto a lungo termine, senza una data di scadenza come ha spiegato nel dettaglio la scuderia di Woking in alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto a svelare il programma per il 2019 : farà Giro d’Italia o Tour de France? Ipotesi “doppietta”… : C’è grande attesa attorno a Vincenzo Nibali che domani pomeriggio dovrebbe svelare i suoi programmi per la prossima stagione. Lo Squalo attualmente si trova a Hvar (Croazia) dove la sua Bahrain Merida ha incominciato un raduno pre-stagionale che si protrarrà per due settimane. Sulla meravigliosa isola di fronte a Spalato, il siciliano scalderà la gamba in vista di un 2019 che si preannuncia molto intenso e in cui si andrà a caccia del ...

Ciclismo - Domenico Pozzovivo : “Ancora tre anni ad alti livelli. Vincenzo Nibali il più forte che abbia affrontato” : ESCLUSIVA OA SPORT – Una seconda giovinezza da gustare sino in fondo. Una carriera decollata dopo i 31 anni, con due quinti ed un sesto posto al Giro d’Italia e due top5 alla Liegi-Bastogne-Liegi. Domenico Pozzovivo è maturato gradualmente, l’esperienza lo ha reso più consapevole dei propri mezzi. Nel 2018 ha cullato a lungo il sogno di un podio al Giro, salvo incappare in una giornata negativa nel tappone del Colle delle ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “L’età è solo uno stato mentale - correró fin quando saró competitivo. La schiena sta bene” : Oggi, presso l’IRR di Torino, la stella del Ciclismo su strada italiano, Vincenzo Nibali, ha svolto le visite mediche in vista della nuova stagione con la Bahrain-Merida. Proprio nel capoluogo piemontese si è tenuta la conferenza stampa per il siciliano che ha parlato sul suo prossimo futuro e sulle condizioni fisiche dopo il brutto infortunio di quest’estate. Domani scatterà il ritiro del team del Bahrain: “Oggi abbiamo effettuato le ...

Ciclismo - il futuro dell’Italia nelle corse a tappe. I giovani su cui lavorare per raccogliere l’eredità di Nibali : Il Ciclismo italiano ha bisogno di un ricambio generazionale per quanto riguarda i corridori da corse a tappe. Negli ultimi anni l’Italia si è infatti affidata a Vincenzo Nibali, un campione straordinario in grado di vincere due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta a España. Il siciliano ha però 34 anni e c’è quindi la necessità di trovare un suo erede che possa essere protagonista in futuro nei Grandi Giri. Andiamo quindi a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘A Rio sono caduto anche per colpa dei giornalisti’ : Il 2019 è ormai alle porte per Vincenzo Nibali. La prossima settimana il fuoriclasse siciliano inizierà ufficialmente la preparazione per la nuova stagione con il primo ritiro che il Team Bahrain Merida ha programmato in Croazia. Sarà l’occasione per decidere i programmi e gli obiettivi, ma anche per confrontarsi sul futuro più a lungo termine e sul contratto. Nibali ha parlato di questi temi in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ...