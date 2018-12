Ciclismo – Giro d’Italia o Tour de France? Nibali ha deciso | “ecco quali corse correrò

Ciclismo - Vincenzo Nibali show : “Parteciperò al Giro d’Italia e al Tour de France”. Lo Squalo svela il programma del 2019 : L’annuncio è arrivato: Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia e al Tour de France 2019! Lo Squalo ha svelato il programma per la prossima stagione e ha deciso di essere presente a entrambe le grandi corse a tappe: prima andrà a caccia della terza maglia rosa della carriera (diventerebbe il più anziano di sempre a riuscirci, la tripletta è riuscita solo a grandi fenomeni come Bartali, Gimondi, Hinault, Magni) poi cercherà una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto a svelare il programma per il 2019 : farà Giro d’Italia o Tour de France? Ipotesi “doppietta”… : C’è grande attesa attorno a Vincenzo Nibali che domani pomeriggio dovrebbe svelare i suoi programmi per la prossima stagione. Lo Squalo attualmente si trova a Hvar (Croazia) dove la sua Bahrain Merida ha incominciato un raduno pre-stagionale che si protrarrà per due settimane. Sulla meravigliosa isola di fronte a Spalato, il siciliano scalderà la gamba in vista di un 2019 che si preannuncia molto intenso e in cui si andrà a caccia del ...

Ciclismo - Geraint Thomas vuole saltare il Giro 2019. Punterà al secondo Tour de France consecutivo? : Il ciclista del Team Sky Geraint Thomas vorrebbe saltare il prossimo Giro d’Italia per provare a vincere nuovamente il Tour de France: con buona pace del “keniano bianco” Chris Froome, il gallese sarebbe intenzionato a chiedere ai vertici della squadra di avere nuovamente i gradi di capitano nella corsa più importante del mondo. Thomas, appena nominato sportivo dell’anno nel suo Paese, sta per iniziare gli allenamenti con ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La prossima settimana pianificheremo la nuova stagione - Giro e Tour sono molto interessanti” : È stato uno dei grandi protagonisti nella serata di ieri a Milano per quanto riguarda i Gazzetta Sports Awards. Vincenzo Nibali è stato premiato come Legends per la sua nuova impresa nel 2018: la conquista della Milano-Sanremo. Il corridore della Bahrain-Merida non si accontenta e punta ancora in grande. “La notizia di essere tra i grandi dello sport italiano ti lascia un sapore bellissimo”. Sul trionfo più bello della passata ...

Ciclismo - Fernando Gaviria : “L’obiettivo è il Tour de France. Potrei fare dieci giorni di Giro d’Italia” : Uno dei colpi più importanti per quanto riguarda il ciclomercato 2018. A sorpresa Fernando Gaviria, uno dei più forti velocisti del World Tour, è passato dalla Quick-Step Floors, squadra che l’ha lanciato nelle corse internazionali, alla UAE Emirates. Il colombiano dovrà convivere con un altro sprinter di livello: Alexander Kristoff. Il sudamericano andava però a caccia di nuovi stimoli, come ha spiegato in un’intervista a El ...

Ciclismo - le stelle azzurre premiate dalla Federazione durante il ‘Giro d’Onore 2018’ : Le stelle azzurre hanno brillato più che mai con 35 ori, 22 argenti e 23 bronzi – Di Rocco “Un giro d’Onore davvero entusiasmante che evidenzia la vitalità del Ciclismo italiano” In una cornice d’effetto, la Sala Maestoso del CityLife District di Milano, il Giro d’Onore 2018, cerimonia della FederCiclismo ormai consolidata negli anni, ha voluto premiare le sue stelle azzurre che hanno reso la stagione appena conclusa una stagione da ...

Ciclismo : Giro d'onore con 80 medaglie : ANSA, - ROMA, 4 DIC - Nella sala Maestoso del CityLife District a Milano, è andato in scena il Giro d'onore 2018, la cerimonia della FederCiclismo ormai consolidata negli anni che ha voluto premiare ...

Ciclismo - doppio obiettivo per Mikel Landa nel 2019 : “Voglio fare Giro d’Italia e Tour de France” : Nel 2019 Mikel Landa punterà a correre sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Il 28enne spagnolo, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, condizionata anche da diversi infortuni, punterà a tornare grande protagonista il prossimo anno. In un’intervista rilasciata ad AS, Landa ha così dichiarato: “Voglio fare il Giro e il Tour. Ne parlerò con Eusebio Unzué e poi vedremo cosa succederà”. Landa ha già provato il doppio impegno sia nel ...

Ciclismo - Landa non lascia ma raddoppia : “Giro e Tour? Ho in mente di correrli entrambi nel 2019” : Il corridore della Movistar ha reso nota la sua intenzione di partecipare sia al Giro d’Italia che al Tour de France nella prossima stagione E’ tempo di programmi nel Ciclismo, gli atleti cominciano a stilare il calendario del 2019 per definire le corse alle quali partecipare. Lavoro importante e fondamentale, utile anche per capire gli obiettivi dei big. LaPresse/Fabio Ferrari Mikel Landa ha intenzione di sorprendere tutti, ...

Ciclismo - il possibile programma gare di Vincenzo Nibali nel 2019. Partenza in Colombia? Obiettivi classiche e Giro d’Italia? : Di ritorno dalle vacanze si può iniziare a pensare alla nuova stagione: Vincenzo Nibali, uomo di punta dell’Italia del Ciclismo su strada, a breve dovrà programmare il suo 2019. Il siciliano sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport qualche settimana fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove ...

Ciclismo : Alejandro Valverde punterà al Giro delle Fiandre 2019 : Una grande novità per la prossima stagione per quanto riguarda Alejandro Valverde? Il campione del mondo, strepitoso in quel di Innsbruck dove ha agguantato la maglia iridata, nel 2019 metterà in mostra la sua divisa unica anche sulle strade del Belgio, e non in una corsa qualunque. Per l’iberico infatti c’è l’intenzione di partecipare al Giro delle Fiandre, la seconda Classica Monumento stagionale. L’idea di testarsi ...

Ciclismo - la Rai potrebbe non trasmettere il Giro d’Italia e molte altre corse : Mentre i corridori stanno ricominciando a pedalare e a pianificare i programmi in vista della prossima stagione, sul Ciclismo italiano si stanno addensando nuove nubi. Tutte le più importanti corse del nostro paese, a cominciare dal Giro d’Italia, potrebbero non essere più trasmesse dalla Rai. Il contratto tra RCS Sport, la società organizzatrice della corsa rosa e di quasi tutte le più importanti gare italiane, e la tv di Stato è scaduto al ...

Ciclismo - Riccardo Minali alla Israel Academy : “Voglio presentarmi competitivo al Giro d’Italia - l’importante è vincere” : Passato professionista nel 2017, Riccardo Minali, figlio d’arte (suo padre Nicola è stato plurivincitore di tappe tra Tour, Giro e Vuelta), è stato costretto ad una svolta. Gli scarsi risultati di questa stagione non hanno convinto l’Astana che non ha rinnovato il contratto del 23enne di Isola della Scala: il velocista è sceso di categoria passando comunque ad una realtà del Ciclismo internazionale come la Israel Cycling ...

Ciclismo - Fabio Aru verso il Tour de France nel 2019? Percorso più favorevole rispetto al Giro con 60 km a cronometro : Fabio Aru vuole lasciarsi alle spalle una stagione davvero fallimentare, caratterizzata dal ritiro al Giro d’Italia e da una Vuelta di Spagna decisamente sottotono. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha faticato a ingranare nel 2018 e non abbiamo mai visto il suo talento, il corridere capace di indossare la maglia gialla l’anno scorso non è mai riuscito a esprimersi ai suoi livelli e ora deve resettare per farsi trovare pronto nel 2019 ...