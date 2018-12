Chi l' ha visto? Anticipazioni puntata del 12 dicembre 2018

Chi l’ha visto : anticipazioni 12 dicembre - il caso di Giada Anteghini : Chi l’ha visto anticipazioni 12 dicembre 2018 – Federica Sciarelli ritorna di nuovo al timone di una puntata del programma di Rai 3. In prima serata, la conduttrice analizzerà in particolare il caso di Giada Anteghini, la giovane mamma di 27 anni uccisa 14 anni fa. Un delitto avvenuto a Ferrara e che vede ancora la famiglia in lotta per ottenere giustizia. Le anticipazioni di Chi l’ha visto confermano il percorso lungo i colpi ...

Anna FalChi racconta di avere visto un Ufo : L’ex attrice Anna Falchi ospite nel programma radiofonico “Un giorno da pecora”, ha parlato del fidanzato Andrea Ruggeri, deputato di FI, ma anche di Bruno Vespa, di Salvini con cui voleva fare un calendario e del Presidente della Camera Roberto Fico con cui il calendario lo farebbe anche adesso. Il punto centrale dell’intervista è stato il racconto della Falchi su un suo incontro ravvicinato del quarto tipo, avvenuto durante la sua ...

Elisa Iossa - mamma 21enne scomparsa/ Crotone - la madre "vieni da me come l'altra volta!" - Chi l'ha visto - : Elisa Iossa, mamma 21enne scomparsa dalla provincia di Crotone lo scorso 7 dicembre: la madre disperata lancia un appello a Chi l'ha visto.

Finale Copa Libertardores – Il dramma dei tifosi del Boca Juniors : il Superclasico visto con gli ocChi di Chi ha perso [GALLERY] : Il lato amaro del calcio, la prospettiva degli sconfitti: tutta la delusione dei tifosi del Boca Juniors dopo la sconfitta nella Finale di Copa Libertadores contro il River Plate Da una parte la gioia per il succcesso, il tripudio di colori bianco e rossi, i tifosi del River Plate che coronano il sogno di una vita: quello di vedere i Millonarios vincere il Superclasico in Finale di Copa Libertadores. Dall’altra, inevitabilmente, la ...

Quando a un concerto hanno usato uno spray urticante e ho visto coi miei ocChi che poteva succedere una tragedia : Non è semplice iniziare questo pezzo, perché quanto accaduto ieri notte nel club dell'anconetano Lanterna Azzurra è qualcosa di straziante e amarissimo. La cronaca di una strage , annunciata, aggiungiamo e a breve spiegheremo perché con tutta la rabbia in nostro possesso, ci racconta, follemente, di cinque minorenni e una madre che hanno perso la vita a ...

Esplosione Salaria - esame Dna per seconda vittima/ Video - telefonata a Chi l'ha visto : "Non troviamo Andrea" - IlSussidiario.net : Salaria, Esplosione Rieti in un distributore: 2 morti e 17 feriti. Ultime notizie, incendio causato da un'autocisterna piena di gpl.

Anna FalChi : ‘A 10 anni ho visto gli ufo - mi hanno aperto la mente’ : “A 10 anni ho ‘incontrato’ gli Ufo, per due anni di seguito, me lo ricordo bene. Ero a Reggio Emilia, durante il periodo di Natale”. A parlare è Anna Falchi, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato questo incredibile incontro avvenuto quando era solo una bambina. Quelle due volte vide anche degli extraterrestri? “No. Nell’immaginario quando si pensa agli ufo si immaginano dei dischi volanti guidati ...

Viterbo - psiChiatra scompare nel nulla : il caso a 'Chi l'ha visto?' : 'Chi l'ha visto?' si è recentemente occupato del caso di Mauro Maccarini (48 anni) scomparso lo scorso 2 Dicembre da Viterbo. La sorella Stefania ha raccontato che l'uomo sta passando un periodo di difficoltà psicologica. Proprio per questo motivo, Mauro aveva deciso di recarsi presso l'ospedale di Belcolle. Lo psichiatra era stato avvistato a Civitavecchia lo scorso lunedì, mentre il giorno dopo, secondo le segnalazioni di una ragazza, il ...

Napoli - scomparsa la dodicenne Veronica : se ne occupa 'Chi l'ha visto' : Quello che si sta verificando in questi ultimi giorni nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Afragola, è un vero e proprio caso che sta tenendo in ansia l'intera comunità partenopea, perché la giovane Veronica, di appena dodici anni, è sparita oramai da diversi giorni senza che ci sia alcuna notizia di lei. Non c'è nessuna traccia, nessuna telefonata e nessun indizio, secondo quanto riferisce il noto sito Today.it, e ...

Salaria - identificata la seconda vittima : è Andrea Maggi - l'uomo dell'appello a Chi l'Ha Visto : Manca ancora l'ufficialità, attraverso l'esame del dna che è in corso, ma i carabinieri di Rieti hanno identificato la seconda vittima dell'esplosione avvenuta nel primo...

La Chiamata a Chi l'ha visto e la presunta vittima dell'incendio sulla Salaria."Non abbiamo notizie di Andrea" : "Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello". Nella puntata di "Chi l'ha visto?", andata in onda questa sera su Rai3, una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la scomparsa di un suo familiare, di nome Andrea, che presumibilmente poteva trovarsi nella zona di Borgo Quinzio (Rieti) dove nel primo pomeriggio di ieri è avvenuta l'esplosione che ha interessato un'area di servizio dell'Ip ...