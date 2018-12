Champions | Viktoria Plzen-Roma 2-1 | Ünder non basta | Di Francesco a rischio

Champions League 2018-2019 : Viktoria Plzen-Roma 2-1. Under non basta - Kovarik e Chory confermano la crisi giallorossa : Continua senza fine la crisi della Roma. Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League la squadra di Eusebio Di Francesco è stata sconfitta per 2-1 in trasferta dal Viktoria Plzen. Non basta la rete del pareggio di Cengiz Under, con i gol di Kovarik e Chory che regalano il successo ai cechi ed il terzo posto in classifica con annessa qualificazione all’Europa League. Una vittoria fondamentale per i padroni di casa, ...

ChampionsLeague - Viktoria Plzen-Roma 2-1 : 20.48 Sconfitta indolore per la Roma nell'ultima partita della fase a gironi di Champions. A Plzen, in Repubblica Ceca, i giallorossi cedono 2-1 al Viktoria, che con questo successo si assicura il terzo posto nel girone e quindi la "retrocessione" in Europa League. La Roma era già seconda dietro il Real Madrid. Primo tempo avaro di emozioni. Tutti i gol nella ripresa. Vantaggio Viktoria con Kovarik che segna a porta vuota su assisti di Kopic ...

LIVE Viktoria Plzen-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-1 - Under risponde a Kovarik : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Viktoria Plzen-Roma, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno già staccato il biglietto dei quarti di finale nello scorso turno, ma vivono un momento di grande crisi e proprio per questo cercano una vittoria. Eusebio Di Francesco si gioca tutto nelle prossime due partite, quella di stasera e di domenica in campionato contro il Genoa. ...

Viktoria Plzen-Roma - come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming : Con la qualificazione in tasca i giallorossi di Di Francesco affrontano la trasferta in Repubblica Ceca, ultima avversario...

Il Viktoria Plzen ospita la Roma : dove vedere la sfida di Champions in Tv : Si conclude questa sera la fase a gironi di Europa League: la Roma, già qualificata agli ottavi, sfida in trasferta il Viktoria Plzen L'articolo Il Viktoria Plzen ospita la Roma: dove vedere la sfida di Champions in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

