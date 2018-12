Champions | non basta lo Young Boys per fermare la Juve | 2-1 | ma bianconeri primi

Champions - Allegri : "Sconfitta dispiace ma non fa male" : Il sorriso è amaro, ma il sapore dell'obiettivo raggiunto, qualunque sia stata la strada, riesce a renderlo sincero. Max Allegri , arrabbiatissimo in campo, alla fine lascia perdere. Per la sua Juve è ...

Champions - Viktoria Plzen-Roma 2-1 : Ünder non basta - Di Francesco a rischio : ROMA - Pastore desaparecido, Marcano disattento, Schick impalpabile: a Di Francesco non va bene neanche l'ultima di Champions contro il Viktoria. Nel gelo di Plzen una Roma disorientata e quasi mai ...

Champions League 2018-2019 : Viktoria Plzen-Roma 2-1. Under non basta - Kovarik e Chory confermano la crisi giallorossa : Continua senza fine la crisi della Roma. Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League la squadra di Eusebio Di Francesco è stata sconfitta per 2-1 in trasferta dal Viktoria Plzen. Non basta la rete del pareggio di Cengiz Under, con i gol di Kovarik e Chory che regalano il successo ai cechi ed il terzo posto in classifica con annessa qualificazione all’Europa League. Una vittoria fondamentale per i padroni di casa, ...

Napoli - Ancelotti non fa drammi dopo l'eliminazione Champions : Testa alta. Carlo Ancelotti non ha recriminato troppo con la squadra dopo l'eliminazione in Champions League. 'Ci è mancato poco'. I complimenti sono arrivati pure dal presidente De Laurentiis che si ...

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse 6giornata : Roma - partita non semplice a Plzen : Pronostici Champions League: Quote e scommesse sulle partite della 6giornata. Juventus e Roma, già qualificate agli ottavi, chiudono la fase a gironi.

Harakiri nerazzurro. L'Inter non batte il Psv e saluta la Champions : Addio Champions. Con tanti rimpianti e la consapevolezza di potersela prendere solo e soltanto con sé stessi. Perché se in casa, davanti a un pubblico che ha spinto dall'inizio alla fine, non riesci a battere il Psv cenerentola del girone c'è poco da dire. Altro che pensieri di biscotto rivolti a Barcellona. I blaugrana fanno la loro partita e fermano il Tottenham sul pari. Bastava vincere, si poteva e si doveva fare. Non si fa? Si va a casa. E ...

Champions League – Borja Valero non nasconde la sua delusione : “dopo il gol ci siamo fatti prendere dalla frenesia” : Le parole di Borja Valero dopo il pareggio dell’Inter col PSV che costa ai nerazzurri l’eliminazione dalla Champions League “C’è amarezza e delusione. Avevamo tutto in mano per qualificarci e invece non è stato così. Avevamo iniziato la partita molto bene con occasioni di gol, purtroppo abbiamo preso quel gol, poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia, però pian piano ci siamo rimessi in partita e siamo stati lì ...

Inter-PSV Eindhoven 1-1 - Champions League : nerazzurri eliminati - addio qualificazione agli ottavi. Non basta Icardi : L’Inter deve dire addio al sogno di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: i nerazzurri affrontavano il PSV Eindhoven a San Siro e dovevano ottenere un risultato migliore di quello del Tottenham a Barcellona per passare il turno. Gli inglesi pareggiano per 1-1 contro i blaugrana, i ragazzi di Luciano Spalletti non vanno oltre il pareggio casalingo contro gli olandesi (1-1) e dunque addio sogni di gloria: terzo ...

Champions - l'Italia tenta il poker! Ronaldo non ha una coppia di gol : Tutto lo stupore di CR7 dopo un tentativo fallito contro lo United. Nell'ultimo turno dei gironi di Champions l'Italia cerca il poker per gli ottavi 4 LE ITALIANE in corsa per gli ottavi di Champions. ...

Champions League - Trevisani : 'Se fosse facile non sarebbe Inter' : E' la notte dei verdetti, quella da non sbagliare. Quella in cui non essere pazzi, anche se la tua storia dice il contrario. Quella in cui dimenticare difficoltà, polemiche inutili, errori e ...

Champions - De Laurentiis : "Se usciamo non cambia nulla" : Lo abbiamo detto e ridetto, se il Napoli stasera non fa errori passa agli ottavi. La squadra di Ancelotti è padrona del proprio destino e ha il vantaggio di scendere in campo con questa consapevolezza.

De Laurentiis : 'Uscire dalla Champions non cambia nulla. Ad Ancelotti va dato il tempo per risanare quanto ha trovato' : ... bisogna dargli il tempo di risanare quanto datogli, sono felice di aver trovato un collaboratore come quelli che trovo nel mondo del cinema'. IL PASSAGGIO DEL TURNO - 'Uscire dalla Champions o ...

De Laurentiis sorprende tutti : “Napoli fuori dalla Champions? Non cambierebbe nulla…” : Napoli, Aurelio De Laurentiis conferma ancora una volta la sua grande fiducia in Carlo Ancelotti, definito il vero grande acquisto della sua era “In caso di uscita dalla Champions? Non cambia nulla, per me il grande acquisto di quest’anno resta Ancelotti, bisogna dargli il tempo di resettare quello che gli è stato lasciato, sono contento di aver trovato un collaboratore come li trovo nel cinema”. Lo dice il presidente del ...

De Laurentiis : «Uscire dalla Champions non cambierebbe nulla» : Le parole da Liverpool Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, direttamente da Liverpool. Ecco le sue frasi più significative: «Qui c’è un’atmosfera bellissima, la partita è molto importante. È la serata giusta? Siamo a un passo dal mare, mi sento positivo. La Champions andrebbe allargata, in modo che possa durare di più. L’eliminazione non cambierebbe nulla, Ancelotti ...