Champions League | tutte le qualificate agli ottavi

Champions League : Sané stellare - City primo. Ajax e Bayern danno spettacolo : il pari premia i bavaresi : Serata tutta da vivere quella del sesto e ultimo turno dei Gruppi E e F della Champions, con novanta minuti nei quali molti verdetti erano ancora tutti da scrivere, vuoi per i nomi o per l'ordine ...

Champions League : il Valencia stende lo United e fa un favore alla Juve : Ultima giornata di Champions League : nel gruppo E il Bayern Monaco pareggia 3-3 in casa dell'Ajax, tedeschi primi e olandesi secondi. Il Benfica, già terzo e in Europa League, batte 1-0 l'Aek Atene. ...

Champions League - Young Boys-Juventus 2-1 : bianconeri primi : La Juve cade su un materasso svizzero. E non c'entra nulla il valore dello Young Boys, che anzi dimostra una volta in più di meritare di giocare la Champions League, non solo per lo straordinario ...

Risultati Champions League – Spettacolo tra Ajax e Bayern Monaco - City e Benfica di misura : pari tra Shakhtar e Lione : Tanti gol nella serata che chiude la prima fase di Champions League, definite tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions League Cala il sipario sulla fase a gironi di questa edizione della Champions League, si chiude una fase che non ha lesinato sorprese e colpi di scena. Tra queste c’è senza dubbio la sconfitta interna del Real Madrid, che cede 3-0 ad un super Cska Mosca, la cui impresa al Bernabeu non gli consente ...

Sorteggio Champions League - il borsino per Juve e Roma : cinque squadre a ‘5 stelle’ - grandi rischi per entrambe - Porto e Schalke le più abbordabili [FOTO] : 1/3 ...

Sorteggio Champions League - chi affronterà la Juventus agli ottavi? Atletico Madrid e Liverpool da evitare : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, che conoscerà le sue avversarie. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester City, anche loro primi nei ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Manchester City da evitare per la Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Champions League - le 16 squadre qualificate agli ottavi : ci sono Juventus e Roma : Si è chiusa la prima fase a gironi della Champions League 2018/2019. Dopo sei partite conosciamo finalmente i nomi delle formazioni che andranno avanti in questo torneo, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo. Pronostici della vigilia che in fondo sono stati rispettati, nessuna delle big ha fallito l'obiettivo della qualificazione. Delle quattro partecipanti italiane soltanto due hanno staccato il biglietto per gli ottavi, ovvero Juventus e ...

Sorteggio Champions League : data - ora e fasce in vista degli ottavi di finale : Sorteggio Champions League, Roma e Juventus qualificate alla fase a scontri diretti: ecco le possibili avversarie agli ottavi di finale Sorteggio Champions League, è terminata la fase a gironi con Juventus e Roma agli ottavi di finale. Il Sorteggio della fase a scontri diretti sarà lunedì 17 alle ore 12, un momento catartico per bianconeri e giallorossi che conosceranno le avversarie del prossimo turno. Sorteggio Champions League: le fasce ...

Risultati Champions League : tracollo Real - pari pirotecnico tra Ajax e Bayern [GALLERY] : 1/76 AFP/LaPresse ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Bayern Monaco da evitare per Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Sorteggio Champions League calcio 2019 : le possibili avversarie della Roma. Data - programma - orario e tv : La fase a gironi della Champions League di calcio si è conclusa: dopo le sei giornate sedici squadre hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Essendo stato completato il quadro delle migliori squadre d’Europa, ora si terrà il Sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 e verrà trasmesso su Sky e RaiSport+HD. Le testa di serie saranno le vincitrici dei vari raggruppamenti, che non ...

Sorteggio Champions League calcio 2019 : le possibili avversarie della Juventus. Data - programma - orario e tv : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, che conoscerà le sue avversarie. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Manchester City, anche ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino perde malamente in casa contro il Nizhny Novgorod in una partita nervosissima : Brutta sconfitta casalinga per la Sidigas Avellino nell’ottavo turno di Basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Nenad Vucinic subisce un perentorio 71-92 dai russi del Nizhny Novgorod, che con questo successo ribaltano anche il risultato dell’andata (93-100 dopo due supplementari in favore di Avellino). Gli irpini vengono raggiunti dal Banvit al secondo posto nel girone A, mentre la squadra allenata da Zoran ...