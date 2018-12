Champions League | la situazione del girone della Roma dopo la 6ª giornata | qualificate

Champions League 2018-2019 : Viktoria Plzen-Roma 2-1. Under non basta - Kovarik e Chory confermano la crisi giallorossa : Continua senza fine la crisi della Roma. Nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League la squadra di Eusebio Di Francesco è stata sconfitta per 2-1 in trasferta dal Viktoria Plzen. Non basta la rete del pareggio di Cengiz Under, con i gol di Kovarik e Chory che regalano il successo ai cechi ed il terzo posto in classifica con annessa qualificazione all’Europa League. Una vittoria fondamentale per i padroni di casa, ...

Classifiche Champions League calcio 2019 : risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna cade per la prima volta in Lituania col Neptunas - Venezia al tappeto a Salonicco in volata : Pomeriggio amaro per le due squadre italiane impegnate nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La Virtus Bologna ha rimediato la prima sconfitta della sua avventura europea a Klaipeda (Lituania) contro il Neptunas dopo sette vittorie consecutive, ma rimane in ottima posizione per staccare il pass per gli ottavi con discreta tranquillità. Venezia invece ha collezionato la terza sconfitta del girone sul ...

ChampionsLeague - Viktoria Plzen-Roma 2-1 : 20.48 Sconfitta indolore per la Roma nell'ultima partita della fase a gironi di Champions. A Plzen, in Repubblica Ceca, i giallorossi cedono 2-1 al Viktoria, che con questo successo si assicura il terzo posto nel girone e quindi la "retrocessione" in Europa League. La Roma era già seconda dietro il Real Madrid. Primo tempo avaro di emozioni. Tutti i gol nella ripresa. Vantaggio Viktoria con Kovarik che segna a porta vuota su assisti di Kopic ...

Champions League - Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE : Chory - controsorpasso dei cechi! [VIDEO] : Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE – La Roma già qualificata è attesa dalla trasferta col Plzen, ancora in gioco per il terzo posto valido per l’Europa League. Per l’ultimo match della fase a gironi di Champions League, Di Francesco opta per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Cagliari. In porta, Mirante sostituisce Olsen ed esordisce nella massima competizione europea per club. Santon e Marcano sono ...

LIVE Viktoria Plzen-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-1 - Under risponde a Kovarik : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Viktoria Plzen-Roma, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno già staccato il biglietto dei quarti di finale nello scorso turno, ma vivono un momento di grande crisi e proprio per questo cercano una vittoria. Eusebio Di Francesco si gioca tutto nelle prossime due partite, quella di stasera e di domenica in campionato contro il Genoa. ...

Champions League - Young Boys-Juventus : il match di stasera in chiaro su Rai Uno : Prosegue la Champions League, questa sera tocca alla Juventus: i bianconeri giocheranno in trasferta ed affronteranno gli svizzeri dello Young Boys. Entrambe le compagini sono prime nei rispettivi campionati, quindi proprio per questo motivo sarà un impegno arduo, visto che la formazione di mister Allegri non dovrà dare per scontati gli avversari. Vincere consentirà alla Juve di classificarsi prima nel girone. Questa sfida sarà trasmessa in ...

Inter - Handanovic : 'La Champions è andata - l'Europa League sarà una nuova opportunità' : Samir Handanovic il giorno dopo l'elimiazione dalla Champions League. Il portiere dell'Inter, a margine dell'evento dedicato al libro 100 Storie Nerzzurre , ha detto: "Oggi è un giorno nuovo e ...

Europa League - ecco le squadre “retrocesse” dalla Champions League : Europa League, otto squadre della Champions League verranno retrocesse dopo il terzo posto nel girone eliminatorio Come noto, le squadre classificate terze nei gironi di Champions League, verranno “retrocesse” in Europa League in vista della fase a scontri diretti. Sarà una competizione importante per le squadre italiane, dato che Napoli, Inter e Lazio giocheranno appunto in Europa League ed il Milan dovrà conquistare il ...

