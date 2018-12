Cessione della Bof | Lega e M5S | ' Società virtuosa | il Comune si opponga'

Roma - l’annuncio di Pallotta sulla Cessione della società e sul progetto stadio : Il presidente della Roma James Pallotta, contattato dal quotidiano Leggo, ha risposto in merito alle voci su un possibile passo indietro per una cifra non inferiore agli 800 milioni di euro. L’ipotesi della cessione della società è stata anticipata anche da alcuni articoli di quotidiani: “Ho letto l’articolo, lo trovo divertente. Il giornalista che l’ha scritto sta mentendo in modo idiota. Non c’è nessuna ...

Eni cede il 45% della conCessione Nour in Egitto a Mubadala e BP : Teleborsa, - Il Governo Egiziano ha approvato la cessione da parte di Eni di una quota del 20% a Mubadala Petroleum, una controllata di Mubadala Investment Company , e di una quota del 25% a BP nella ...

Egitto - Eni riduce la quota della conCessione Nour. Ceduto il 45% a Mubadala Petroleum e Bp : MILANO - Eni alleggerisce la quota nella concessione di Nour, nell'offshore dell'Egitto. Il governo del Cairo oggi ha approvato la cessione da parte di Eni di una quota del 20% a Mubadala Petroleum, ...

Governo del cambiamento o della reCessione? : Nelle scorse settimane l'Ocse ha sostenuto che nel 2019 l'Italia non riuscirà a crescere dell'1% e la Goldman Sachs, con un report choc, ha previsto per l'anno prossimo una crescita dell'economia ...

Lo spettro della reCessione : meno crescita - più disoccupati : ... "I numeri non contano"; "Noi facciamo le cose con il cuore e non consideriamo i dati", rendendo vana ogni forma di serietà etica e politica. Un altro elemento politico da mettere in evidenza ...

Sull’Italia lo spettro della reCessione : si ferma anche il settore dei servizi : anche il fatturato dei servizi si ferma. Dopo i numeri sul commercio al dettaglio, che a settembre hanno fatto segnare un calo del 2%; e quelli sull’export, che negli ultimi mesi cresce a ritmi alquanto ridotti rispetto all’anno passato (per colpa della guerra dei dazi ma non solo), arrivano altri dati preoccupanti. Un altro comparto fondamentale d...

Brexit - l'allarme della Banca d'Inghilterra : "no deal" porterà a crollo della sterlina e a grave reCessione : Inoltre, l'Her Majesty's Treasury britannico ha pubblicato un rapporto di analisi della "Brexit", indicando che l'uscita dall'Ue, in qualsiasi forma essa avvenga, danneggerà l'economia britannica.

Calcio - beni sequestrati al presidente della Samp Ferrero 'Spariti 1 - 2 milioni per Cessione Obiang' : ROMA - La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro di beni nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero . Secondo quanto si apprende, il patron dei doriani è coinvolto ...

Ritorno al - recente - passato : la ProCessione dei Misteri torna in Via Fardella. Abolita l'alternanza col centro storico. Altre novità all'... : Verrà istituito, inoltre, a breve un ufficio legale a titolo gratuito da parte di avvocati che orbitano nel mondo 'Misteri'. Una gestione basata sul dialogo, quella adottata da Giuseppe Lantillo che, ...

Palermo - fumata bianca per la Cessione della società : il comunicato : La fumata bianca sembra essere arrivata: il Palermo si prepara a passare di proprietà, anche se ancora non si conosce il nome dell'investitore che rileverà la totalità delle quote appartenenti allo ...

Calciomercato Lazio - passo indietro della società : Cessione eccellente a gennaio? : Gli ultimi mesi in casa Lazio sono stati caratterizzati dalle trattative per i rinnovi dei big, gli stessi, a parte Immobile, che hanno deluso le attese estive. Uno di questi è sicuramente Luis Alberto, il cui mal di pancia stagionale può essere legato anche alle cifre garantite a Milinkovic e allo stesso Immobile: lo spagnolo avrebbe spinto per il rinnovo con adeguamento, mentre la società biancoceleste finora ha temporeggiato. Le recenti ...

Desirée Mariottini - convalidato il fermo del pusher italiano ma cade l’aggravante della Cessione a minore : Resta in carcere Marco Mancini l’uomo fermato l’11 novembre scorso nell’ambito delle indagini sulla morte di Desirée Mariottini. Lo ha deciso il gip Maria Paola Tomaselli al termine dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Il giudice ha convalidato il fermo emettendo una misura cautelare in carcere, ma ha fatto cadere per l’indagato l’aggravante della cessione di sostanza stupefacente a un minore. ...

Ponte Morandi - un precedente per la revoca della conCessione ad Autostrade : Tre mesi oggi. Da quando, la mattina del 14 agosto, alle 11.36, sotto una pioggia torrenziale, il Ponte Morandi si spezzò inghiottendo 43 persone, molte delle quali in viaggio verso le vacanze estive. Oggi quasi tutti i giornali si soffermano quasi tutti sul crollo del viadotto, chi più chi meno, edizioni nazionali e locali. Le testimonianze Il Secolo XIX lascia spazio alle testimonianze di chi è sopravvissuto, ha perso qualche persona cara o ...

"Impatto della manovra incerto - se non riduce debito rischio reCessione". Fmi avverte l'Italia : L'impatto degli stimoli economici contenuti nella manovra messa a punto dal governo "è incerto nei prossimi due anni e probabilmente negativo nel medio termine, se lo spread dovesse mantenersi su livelli elevati". Il giudizio è contenuto nel rapporto pubblicato dagli ispettori del Fondo monetario internazionale al termine dell'ispezione annuale nel nostro Paese. In particolare, i tecnici dell'istituto di Washington stimano che la ...