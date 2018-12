ilsecoloxix

: Cento volte Giampaolo. Il tecnico domenica in tripla cifra alla guida dei blucerchiati | Il Secolo XIX - SampdoriaAddict : Cento volte Giampaolo. Il tecnico domenica in tripla cifra alla guida dei blucerchiati | Il Secolo XIX - Diogene55 : @myrtamerlino Domandina piccina di prima mattina da parte di una piddina cretina... Da ripetere x cento volte...?? - stoneddance : comunque raga io non so cosa darei per ritornare ad essere com'ero una volta, prima di incontrare determinate perso… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Genova - Signor, quella contro il Parma sarà la sua centesima partita da allenatore della Samp, dopo 91 in serie A e 8 in Coppa Italia. 'Non lo sapevo, sono un distratto seriale sulle date. ...