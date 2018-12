Cattive notizie dallo scontro tra Cina e Usa

Ci sono Cattive notizie sul caso Regeni : L'ennesimo incontro tra i procuratori italiani e quelli egiziani non ha portato a niente («una presa in giro») e l'indagine va verso l'archiviazione, secondo i giornali

Rocco Schiavone 2 - Cattive notizie da Roma : anticipazioni 31 ottobre : Continua mercoledì 31 ottobre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, la nuova stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone, la seconda, in cui un rude e incattivito dalla vita Marco Giallini veste i panni del ruvido e cinico vicequestore Rocco Schiavone, poliziotto dal grande talento ma con un carattere reso aspro da delle grandi sofferenze passate. Dopo l’esordio boom del primo episodio, siamo ora giunti al terzo appuntamento. Romano ...

NBA - Kevin Love fuori per oltre un mese? A Cleveland non finiscono le Cattive notizie : L'avvio di stagione dei Cleveland Cavs continua ad apparire un autentico incubo: sei partite, sei sconfitte, il licenziamento di coach Tyronn Lue, la promozione ad interim di Larry Drew, che però ...