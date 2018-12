Calciomercato Arsenal | Torreira | ' Pensavo di restare in Serie A | ma una telefonata di

Calciomercato Premier : West Ham - nel mirino un trequartista ex City e Arsenal : Il West Ham è a un passo da Samir Nasri. Gli Hammers si apprestano a chiudere la trattativa con l’ex trequartista di Manchester City e Arsenal, reduce dall’esperienza non entusiasmante con l’Antalyaspor, squadra del campionato turco. Il francese classe ’87 è alle prese con le visite mediche che già oggi potrebbero dare il via libera al trasferimento a Londra, dove Nasri ha gia giocato con la maglia dei Gunners. ...