Calcio e vaccinazione – Lo studio italiano sui professionisti italiani | “meno di un

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Il 44% dei giocatori di Serie A si vaccina contro l’influenza. Lo, 75% delle squadre della massima serie organizza campagne diNella pagella dei calciatoriin fatto dianti-influenza non figura un buon voto: meno di un calciatore su due della Seria A si vaccina contro l’influenza (44%) mentre per la Serie B si arriva al 35,7%. Solo in tre team della massima serie la copertura vaccinale ha raggiunto l’obiettivo del 75%. E’ lopubblicato sulla rivista ‘Medicina dello sport’ della Federazione medici sportivi, primo firmatario è Carlo Signorelli dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Va ricordato però che le coperture vaccinali della stagione 2017-2018 per la popolazione generale sono sostanzialmente stabili sul dato del 15,3%. Si potrebbe dire ...