C.America : ci sarà anche Stars & Stripes : Di certo si sa che, a bordo di Stars & Stripes, ci sarà l'ex campione del mondo match race Taylor Canfield, ma anche Justin Shaffer, già protagonista dei Tp52.

Vela – America’s Cup - svelato il quinto sfidante della 36ª edizione : sarà “Stars & Stripes Team Usa” : America’s Cup: Stars & Stripes Team Usa sarà il quinto sfidante della 36ª edizione Il Royal New Zealand Yacht Squadron ha sVelato oggi il quinto sfidante della 36esima America’s Cup, che è il Long Beach Yacht Club, un altro storico e internazionale yacht club. sarà rappresentato da ‘Stars & Stripes Team Usa’ che porta il numero di sfidanti che correranno ad Auckland nel 2021 a cinque, con il Defender ...

Beautiful - anticipazioni Americane : KATRINA BOWDEN sarà FLO : Anno nuovo, volti nuovi. Ad inizio 2019, nelle puntate americane di Beautiful, farà il suo ingresso in scena Flo, interpretata dall’attrice KATRINA BOWDEN, nota soprattutto per la sua partecipazione alla sitcom 30 Rock. Il suo primo episodio è quello che andrà in onda il 14 gennaio 2019 (noi italiani con ogni probabilità dovremo aspettare il prossimo autunno). Stando a Tv Line sarà un ruolo sotto contratto e quindi Flo farà parte del cast ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : Finale Copa Libertadores a Madrid - Superclasico rovente. Chi sarà Regina del SudAmerica? : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : Finale Copa Libertadores a Madrid - battaglia rovente. Chi sarà Regina del SudAmerica? : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

America’s Cup 2021 vela - saranno barche volanti? Le analisi dopo i primi progetti : Mancano poco più di due anni alla America’s Cup 2021 di vela e i vari team stanno già progettando le imbarcazioni per andare a caccia del trofeo sportivo più vecchio del mondo. Giovanni Ceccarelli, ingegnere e progettista navale che il grande pubblico ricorderà per aver ideato il sistema che permise di riportare a galleggiare la Concordia incagliata all’Isola del Giglio, ha elogiato il progetto degli statunitensi di American Magic ...

America’s Cup 2021 - saranno barche volanti? Le analisi dopo i primi progetti : Mancano poco più di due anni alla America’s Cup 2021 e i vari team stanno già progettando le imbarcazioni per andare a caccia del trofeo sportivo più vecchio del mondo. Giovanni Ceccarelli, ingegnere e progettista navale che il grande pubblico ricorderà per aver ideato il sistema che permise di riportare a galleggiare la Concordia incagliata all’Isola del Giglio, ha elogiato il progetto degli statunitensi di American Magic mentre ...

John Cena sarà il euro nuovo euro Captain America? : C'è un rumor che da giorni serpeggia insistentemente sui social e riguarda John Cena , wrestler e attore , nel cast di "Bumblee", lo spin-off della serie Transformers, . Una foto che è stata condivisa ...

John Cena sarà il "nuovo" Captain America? : C'è un rumor che da giorni serpeggia insistentemente sui social e riguarda John Cena , wrestler e attore, nel cast di 'Bumblee', lo spin-off della serie Transformers,. Una foto che è stata condivisa ...

John Cena sarà il “nuovo” Captain America? : C"è un rumor che da giorni serpeggia insistentemente sui social e riguarda John Cena, wrestler e attore (nel cast di "Bumblee", lo spin-off della serie Transformers). Una foto che è stata condivisa sul profilo Instagram personale, in allegato all"interno della news, potrebbe far intuire che l"attore è stato contattato dalla Marvel per entrare ufficialmente nel franchise super-eroistico più amato dal pubblico. L"immagine pubblicata da John Cena, ...

Il "Clasico" Boca-River sarà derby del SudAmerica : Boca-River, in rigoroso ordine alfabetico, non è una sfida tra due squadre di calcio, ma letteratura applicata allo sport. Trovare i due club di Buenos Aires nell'inedita finale di coppa Libertadores, la Champions league Sudamericana, significa aggiungere una nuova pagina nel libro delle emozioni. Per capire di cosa si tratta è necessario aprire quel libro e raccontarne qualche pagina, prendendo in prestito ad esempio Hugo Gatti, portiere ...

Basket - Larry Brown può tornare ad allenare Torino. Il leggendario allenatore Americano ci sarà già nella partita con Milano : Dopo quasi un mese di attesa, finalmente la Fiat Torino può riavere indietro il suo allenatore. A Larry Brown è stato infatti concesso il nulla osta per rientrare in Italia da parte del personale medico presso cui è in cura. Come riporta il sito ufficiale dell’Auxilium, Brown partirà da Dallas domani alle ore 12:25 (italiane), per arrivare a Milano alle 7 di sabato e proseguire, poi, alla volta di Torino. Il leggendario allenatore di ...

Quei missili Americani in Polonia. Per Mosca sarà un atto di guerra : Secondo quanto ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera uno degli strateghi del Cremlino, il direttore del Centro di studi europei e internazionali della scuola superiore di economia di ...

Football Americano : parte la stagione delle Pirates Savona - il primo impegno sarà contro le Sirene Milano : Le Pirates ai nastri di partenza. Il team femminile Pirates sta lavorando da alcuni mesi in vista dell'inizio campionato italiano femminile di Football Americano . Ai nastri di partenza 4 squadre con ...