Buccino nuovo amb italiano a Tripoli

Libia - Buccino è il nuovo ambasciatore Giuseppe Perrone sarà spostato a Teheran : L’Italia rimanda l’ambasciatore in Libia. Il consiglio dei ministri ha designato Giuseppe Buccino Grimaldi come nuovo rappresentante diplomatico italiano a Tripoli, al posto di Giuseppe Perrone, che andrà a Teheran. Per Buccino si tratta di un ritorno nel Paese nordafricano, dove era già stato dal settembre del 2011 fino al febbraio del 2015, quando l’ambasciata italiana – l’ultima fra quella dei Paesi europei – era stata ...