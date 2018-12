Brexit | per la premier Theresa May mozione di sfiducia Conservatori hanno raggiunto

Brexit - annunciato voto di sfiducia per Theresa May : primo ministro in bilico : Il primi ministro britannico Theresa May affronterà questa sera un voto di sfiducia. Il voto arriva dopo che 48 deputati conservatori hanno inviato lettere di sfiducia alla signora May a un comitato ...

Brexit : May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel : Nessuna apertura : Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel nel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit . Un ...

Brexit - in caso di «no deal» chi ci perde di più? : Ma anche i Paesi europei verrebbero danneggiati: in primo luogo l'Irlanda, la cui economia è più interconnessa con quella britannica, soffrirebbe una perdita del Pil del 4 per cento in cinque anni. A ...

Brexit - Juncker : “L’accordo non si cambia”. E anche Berlino conferma : “Nessuna riapertura del negoziato” : Impegnata in un ‘tour diplomatico’ nel tentativo di salvare l’intesa sulla Brexit. Theresa May, nel giorno in cui il suo Parlamento avrebbe dovuto votare l’accordo, incontra il premier olandese Mark Rutte, a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel per chiedere aiuto in Europa. Ma Berlino taglia corto: “Spero che May e Merkel si augurino Buon Natale, ed un felice anno nuovo. – ha detto il ministro tedesco agli ...

Borse europee in netto ribasso per stallo sulla Brexit - Milano -1 - 77% : Chiusura in netto ribasso per le principali Borse europee. Già in calo per le incertezze legate alle trattative fra Stati Uniti e Cina sul commercio, le principali piazze finanziarie europee hanno ...

Brexit - la mossa della May : puntare sull’ultimo Consiglio Ue per evitare il “no deal” e salvare il governo (e la faccia) : Theresa May tira il freno di emergenza della Brexit, annunciando che il voto del Parlamento di Londra, previsto per martedì, sarà rinviato. La decisione del primo ministro è figlia della probabile e pesante sconfitta a Westminster che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’esecutivo. Ipotesi resa ancora più probabile dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che dà la possibilità al Regno Unito di bloccare ...

Morningstar - chi ci perde di più con la no deal Brexit : Sarebbe però il mondo dell'auto il più colpito in assoluto, secondo Morningstar: "L'industria automobilistica britannica è altamente integrata con l'Ue, compresa la produzione di veicoli e la ...

Il caos su Brexit manda le Borse in rosso. Milano perde l'1 - 8% : Milano - Le Borse europee chiudono in netto ribasso, appesantite dal rinvio dell'atteso voto del parlamento britannico sulla Brexit che fa scivolare la sterlina ai minimi da oltre un anno e mezzo. ...

Brexit - May annuncia il rinvio del voto per trattare ancora con Bruxelles : Intanto l'Unione europea non è disponibile a una rinegoziazione dell'accordo raggiunto tra Londra e i Ventisette

Brexit - May pronta a rinviare il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : Inizia con l’ennesimo colpo di scena una settimana cruciale per Brexit: la premier cancella il voto a Westminster di fronte a una sconfitta annunciata. Governo riunito per decidere le prossime mosse. Nel pomeriggio dichiarazione della premier in Parlamento. Ecco gli scenari possibili di quello che orami è diventato uno psicodramma nazionale ...

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Gli otto scenari possibili : La Gran Bretagna entrerebbe nello Spazio Economico Europeo, restando quindi nel mercato unico e non ci sarebbero contraccolpi per l'economia. Al contrario della Norvegia, dovrebbe restare anche nell'...