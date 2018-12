Brexit | mozione di sfiducia dei Tory contro Theresa May Ultime notizie | caos a Londra

Brexit - contro la May mozione sfiducia chiesta dal suo stesso partito : La premier britannica Theresa May affronterà nel pomeriggio un voto di sfiducia richiesto da suoi compagni di partito, scontenti per la gestione della Brexit e per l'accordo con l'Ue. Voteranno i 315 ...

Brexit - per la premier Theresa May mozione di sfiducia. Conservatori hanno raggiunto numero di voti necessari : Per Theresa May i guai non finiscono più. La logorante trattativa con l’Ue prosegue e contemporaneamente la premier britannica deve affrontare la bufera interna al suo governo. Dopo l’annullamento del voto per la Brexit, che era previsto ieri ai Comuni, i tories ribelli hanno raggiunto il numero di voti necessari per una mozione di sfiducia. Un annuncio che arriva da Graham Brady, presidente della commissione 1922 alla quale sono ...

Brexit - si allontana la mozione anti-Ue : 16.51 Il capogruppo del partito Conservatore alla Camera dei Comuni britannica ha annullato la convocazione straordinaria precedentemente annunciata dall'ufficio di presidenza del gruppo. La decisione aveva fatto pensare a un'imminente mozione di sfiducia contro la leadership di Teresa May,dopo l'accordo su Brexit. Secondo la Bbc, le lettere dei deputati che vorrebbero una conta nel partito sono poco più di 20. Il quorum necessario per la ...

Brexit - martedì mozione di sfiducia alla premier May/ Caos Gb - Ministri annullano tutti gli impegni - IlSussidiario.net : Brexit, 4 ministro si dimettono: May sfiduciata dai Tories? martedì il voto di fiducia, chiesto annullamento impegni di tutti i Ministri

Brexit - MAY : MARTEDÌ LA MOZIONE DI SFIDUCIA/ Ultime notizie - è caos nel governo britannico - IlSussidiario.net : BREXIT, 4 ministro si dimettono: May SFIDUCIAta dai Tories? Gli addii pesanti aumentano il rischio di una conta interna ai Conservatori.

Brexit - mozione di sfiducia contro May - che tira dritto. Lasciano i ministri Raab e McVey. Crollano banche e sterlina : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato dal governo May. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretario alla Brexit. May in difesa: è solo un accordo provvisorio. Il Tory Brexiteer Rees-Mogg ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier. Lascia anche il vicepresidente ...

Brexit - mozione di sfiducia contro May. Lasciano i ministri Raab e McVey. Crollano banche e sterlina : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato ieri a maggioranza dal governo May. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretario alla Brexit. Tutti contro il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Ue. May in difesa: è solo un accordo provvisorio. ...

