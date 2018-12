Brexit | May ce la fa | non passa mozione sfiducia Tory

Brexit : non passa la sfiducia a T. May : E' la fronda dei parlamentari conservatori a chiedere il voto sulla mozione. 200 deputati la confermano; 117 sono contro. Scongiurata una crisi politica senza precedenti. La premier non si candiderà alle elezioni politiche del 2022 -

Brexit - Theresa May si salva : non passa la mozione di sfiducia contro la sua leadership. 117 contrari su 317 : La premier britannica Theresa May per ora si è salvata dalla ribellione interna: ha superato la mozione di sfiducia contro la sua leadership promossa dai Tory ribelli. La fiducia le è stata confermata da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di Leave nel referendum sulla Brexit del 2016. I dissidenti, guidati dall’ala più oltranzista dei ...

