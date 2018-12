Brexit | il governo inglese nel caos | su Theresa May voto di sfiducia

Brexit - il governo May è all'angolo Voto rinviato e negoziati riaperti : Colpo di scena a Londra: la premier britannica, Theresa May, si è presentata alla Camera dei Comuni e ha annunciato il 'rinvio del Voto' previsto per domani sull'accordo per la Brexit raggiunto con l'...

Brexit - la mossa della May : puntare sull’ultimo Consiglio Ue per evitare il “no deal” e salvare il governo (e la faccia) : Theresa May tira il freno di emergenza della Brexit, annunciando che il voto del Parlamento di Londra, previsto per martedì, sarà rinviato. La decisione del primo ministro è figlia della probabile e pesante sconfitta a Westminster che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’esecutivo. Ipotesi resa ancora più probabile dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che dà la possibilità al Regno Unito di bloccare ...

Brexit - il governo May è all’angolo : Clamorosa decisione della premier. Intanto la Corte di giustizia Ue conferma: «Il Regno Unito può revocare la procedura di uscita dalla Ue»

Brexit : Corbyn - governo non esiste più : ANSA, - LONDRA, 10 DIC - "Non abbiamo più un governo funzionate". E' la reazione del leader laburista, Jeremy Corbyn, al preannuncio di un rinvio del voto sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit ...

Costi economici Brexit - governo : 'tradire voto peggio che dire addio a UE' : In caso di 'no-deal', ha spiegato sempre il ministro, un po' come accaduto dopo gli Anni 80, ' ci vorranno anni perché l'economia britannica si adegui ' alla nuova situazione e in tutto questo la ...

Brexit - sterlina sotto pressione. I Comuni legano le mani al Governo : Si muove con difficoltà la sterlina sul mercato Forex, dopo che il Parlamento inglese ha approvato una mozione che obbliga il Governo britannico a pubblicare la versione integrale dell'accordo con l'...

Brexit - governo May accusato di oltraggio al Parlamento : In particolare la politica commerciale è un settore critico per il primo ministro. Il problema qui è che i paesi terzi saranno riluttanti a concludere accordi con il Regno Unito mentre sta ancora ...

Brexit - prima pesante sconfitta in Parlamento per il governo May : Sam Gyimah , ex ministro della Scienza e dell'Università, ha detto che la pubblicazione è ' cruciale per ripristinare la fiducia nei politici '. Stessa idea fatta propria dal ministro ombra per la ...

Brexit : passa l'emendamento per legare le mani al Governo : I Comuni hanno approvato un nuovo emendamento "anti-governativo" (321 sì, 299 no), in apertura del dibattito sull'accordo raggiunto sulla Brexit da Theresa May con Bruxelles e destinato ad andare al voto l'11 dicembre. Il testo, promosso dal dissidente Tory Dominic Grieve col sostegno dell'opposizione laburista, lega di fatto le mani all'esecutivo in caso di bocciatura dell'intesa presentata dalla premier, attribuendo al Parlamento voce ...

Brexit - Theresa May va sotto in Parlamento : sì alla censura contro il Governo : La Camera dei Comuni ha approvato una mozione di censura promossa dal Labour contro il Governo Tory di Theresa May per la mancata pubblicazione integrale del parere legale sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. Secondo la mozione, l'esecutivo ha commesso "oltraggio" nei confronti del Parlamento, limitandosi a rendere nota ieri una sintesi del parere dopo essere stato costretto nei mesi scorsi - sulla base di un ...

Brexit - stime choc del governo : con «deal» Pil -3 - 9%. Bank of England : con «no deal» -10 - 5% in 5 anni : Il cancelliere dello Scacchiere Hammond: i livelli di vita peggioreranno. Il numero due dei laburisti, McDonnell, finora contrario, ora possibilista su un secondo referendum sulla Brexit...

Brexit - stime choc del governo inglese : «Pil giù del 3 - 9%». Bank of England : con no deal Pil giù del 10% : Il cancelliere dello Scacchiere Hammond: i livelli di vita peggioreranno. Il numero due dei laburisti McDonnell finora contrario ora possibilista su un secondo referendum ...

Brexit - stime choc del governo inglese : «Pil giù del 3 - 9%» : ...- quando ancora la partita referendaria era aperta - Bank of England aveva ribadito più volte che un voto pro Brexit avrebbe comunque comportato un impoverimento del paese e un colpo all'economia. ...