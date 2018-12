BMW Serie 3 2019 | interni | motori | prezzo | uscita e prova

Al volante della nuova BMW Serie 3 : ecco come va : Gli allestimenti previsti sono il Business Advantage, lo Sport, il Luxury e l'M Sport. In seguito arriveranno le turbodiesel 318d di 2 litri da 150 cv e 330d a 6 cilindri con 265 cv, nonché l'ideale ...

BMW - Al volante della Serie 3 : La nuova BMW Serie 3 fa tutto quello che è lecito attendersi da una vettura premium di ultima generazione e forse anche qualcosa di più: la apri e la avvii con lo smartphone (solo Android, al momento) e se ti infili per sbaglio in un vicolo cieco e non sai come uscirne, ci pensa lei: memorizza gli ultimi cinquanta metri percorsi e, controllando sterzo, gas e freno, torna indietro da sola in retromarcia. Ancora, puoi chiederle cose in maniera del ...

Auto dell'Anno 2019 - Jeep Wrangler e BMW Serie 3 escluse dalle 7 finaliste : Annunciate le sette finaliste dell'ambito premio Auto dell'Anno 2019, che dal 1964 viene assegnato da una commissione di esperti al veicolo più interessante proposto dalle case Automobilistiche. La ristretta rosa dalla quale uscirà l'Auto, che sarà proclamata vincitrice il prossimo 4 marzo al Salone di Ginevra, ha escluso in via preliminare Jeep Wrangler, Bmw Serie 3 e altre Auto molto apprezzate dal mercato, come Audi Q3 e Dacia Duster. Se lo ...

BMW presenta spot Serie 8 e annuncia partnership con Venezia : Milano, 20 nov., askanews, - Nulla è impossibile. Nemmeno guidare un'auto lungo il Canal Grande, sfrecciando sotto il Ponte di Rialto su una strada creata per l'occasione. È lo spot globale di Bmw per ...

BMW presenta spot Serie 8 e annuncia partnership con Venezia : Venezia, 19 nov., askanews, - Nulla è impossibile. Anche guidare un'auto lungo il Canal Grande, sfrecciando sotto il Ponte di Rialto su una strada creata per l'occasione. È il nuovo spot globale di ...

Nuova BMW Serie 8 cabrio : potenza ed eleganza per toccare il cielo con un dito [FOTO] : La Nuova Gran Turismo convertibile della Casa tedesca sfoggia tanta tecnoliga e vanta potenze fino a 530 CV La Casa di Monaco ha dato il via alla produzione della Nuova Bmw Serie 8 cabrio, variante convertibile dotato di tetto in tela della Nuova generazione della Gran Turismo teutonica di alta gamma. La Serie 8 cabrio si posiziona al vertice della gamma del Costruttore tedesco offrendo alla clientela un design affascinante che nasconde ...

BMW Serie 8 Cabrio - svelata l'erede della Serie 6 : CAIBAL Il 'piacere di guidare', vanto e slogan di BMW, lo garantiscono pure il differenziale posteriore M Sport , che aumenta la motricità in curva,, l'impianto frenante dedicato e i cerchi da 20'. ...

BMW Serie 1 - Avvistata anche la versione sedan per la Cina : Dopo i primi avvistamenti della prossima generazione della BMW Serie 1, questa volta abbiamo sorpreso nei collaudi su strada la versione "cinese", ovvero quella a tre volumi, anch'essa attesa nell'estate del 2019. Le differenze sono concentrate nella coda, che modifica le proporzioni della linea e rende la compatta di Monaco più simile a una vera berlina tradizionale. Il nuovo modello segnerà la verso la piattaforma modulare, che ...

BMW Serie 1 - Avvistati altri prototipi : La prossima generazione della BMW Serie 1 è da tempo al centro dell'attenzione, nonostante il suo debutto sia atteso nell'estate del 2019. Il motivo è legato alla storica transizione verso la piattaforma modulare, che decreterà il passaggio dalla trazione posteriore a quella anteriore e l'abbandono dei sei cilindri in linea.Piglio sportivo. I prototipi sono già stati Avvistati in passato, ma quelli fotografati su una bisarca sono caratterizzati ...

BMW Serie 8 - Tolti i veli alla nuova Cabriolet : La BMW presenta la Serie 8 Cabriolet, che sarà disponibile sul mercato a partire da marzo 2019. La vettura deriva dalla recente Serie 8 Coupé, dalla quale differisce essenzialmente per l'adozione della capote ripiegabile di tela, seguendo così la strada segnata dal modello che va a sostituire, ovvero la Serie 6 Cabriolet.Coupé e Cabriolet partono da un design unico. Il design della Serie 8 Cabriolet è frutto di un progetto nato insieme a quello ...

Alpina B4 S Bi-Turbo Edition 99 : potenza e stile su base BMW Serie 4 [FOTO] : Con 452 CV e 680 Nm di coppia sotto il cofano la B4 S Bi-Turbo Edition 99 si presenta come un missile su quattro ruote Alpina, storico marchio svizzero da sempre legato a personalizzazioni estreme dei modelli Bmw, ha svelato l’inedita B4 S Bi-Turbo Edition 99, edizione a tiratura limitata di 99 esemplari basata sulla già sportivissima Bmw 440i. Declinata sia in versione coupé che cabriolet, la B4 S Bi-Turbo Edition 99 vanta nuove livree ...

Nuova BMW Serie 8 : la Gran Turismo definitiva mostra i muscoli in Portogallo [FOTO] : La Nuova Gran Turismo di alta gamma della Casa dell’elica è stata protagonista di una presentazione in Grande stile sul circuito di Estoril, in Portogallo La Nuova Bmw Serie 8 Coupé è pronta a stravolgere il mercato delle Gran Turismo di lusso e di Grandi dimensioni portando di nuovo in voga il concetto delle Grandi Coupé degli anni ’90. La Nuova sportiva della Casa dell’elica è stata protagonista di una emozionante presentazione ...

BMW Serie 8 - Al volante della M850i : La BMW M850i dimostra per lennesima volta che l8, dalla parti di Monaco, non è un numero qualunque. Basta pensare alla Z8, indimenticabile roadster fuori dal tempo. O alla i8, magnifica coupettona che i tempi, invece, li anticipa. E pure la nuova Serie 8 qualcosa da dire ce lha, eccome. Per esempio, riesce a stare lontana dallidea della berlina con due porte (comera il caso della Serie 6, soprattutto la prima dellevo moderno, quella di Bangle) ...

BMW Serie 8 - Nuovo avvistamento della Cabrio : La BMW Serie 8 Cabriolet è pronta al debutto e i collaudatori stanno ormai testando i prototipi su strada con minime camuffature. Le foto spia che vi proponiamo permettono di vedere la nuova Cabriolet su strada, mentre la presentazione potrebbe avvenire già nei prossimi mesi.Senza veli. La Serie 8 è già stata presentata in versione Coupè, quindi è naturale che le uniche pellicole adesive siano state posizionate nella zona del cofano posteriore, ...