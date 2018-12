Bisceglie | grosso topo avvistato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale video

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Ilcon le immagini del roditore ha fatto rapidamente il giro della rete. Ad alimentare la curiosità dei tanti spettatori, che hanno contribuito a rendere virale il filmato, è stato sicuramente il luogo delle riprese: ilinfatti si trovava sulla porta di una cameradi, in Puglia. E non in un area qualsiasi, ma proprio nel, uno di quelli in cui dovrebbe esserci assoluto rispetto delle norme igieniche . Chi ha trovato il roditore ha pensato bene di riprenderlo per testimoniare l’incredibile avvistamento. Un episodio destinato a fare rumore: puntuali sono arrivate le dichiarazioni del direttore generale della Asl Alessandro Delle Donne che si è scusato con i pazienti ed ha fatto il punto sulla situazione nella struttura sanitaria....