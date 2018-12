Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 | gli orari delle gare e come vederle in tv e

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Comanda Dorothea Wierer! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : Dorothea Wierer per l’allungo - ma l’avversaria è Lisa Vittozzi. Makarainen ancora cecchino (quasi) infallibile? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono le donne. Venerdì la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica classifica generale, sulle prime due competizioni, con la nostra Dorothea Wierer che guarda tutti dall’alto e Lisa Vittozzi pronta a starle sulle code per superarla. Le due azzurre sono andate ben oltre il 90% al poligono, e solo la ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : sarà assolo di Boe o Fourcade ritornerà in condizione sugli sci? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono gli uomini. Venerdì la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica Coppa del Mondo, sulle prime due competizioni, con il norvegese Johannes Boe che proverà ad allungare, specialmente sul transalpino Martin Fourcade, apparso non in condizione sugli sci in Slovenia. Tra le polemiche arriva in gran forma ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le punte : Sono 10 i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Biathlon che si disputerà a Hochfilzen, in Austria, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre. Confermato quasi in blocco il gruppo che ha preso parte alle gare di Pokljuka: rispetto agli appuntamenti sloveni mancherà il solo Saverio Zini. Le punte di diamante della Nazionale, neanche a dirlo, saranno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente prima e quarta nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : le percentuali al poligono degli italiani dopo la tappa di Pokljuka. Vittozzi e Wierer da sogno - Runggaldier e Chenal le sorprese : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, in Slovenia, la squadra italiana si è particolarmente distinta per le alte percentuali al tiro, soprattutto per quanto riguarda le donne. Perfezione a terra per Lisa Vittozzi ed Alexia Runggaldier, nel complesso percentuali molto elevate anche per Dorothea Wierer, capace di prendere la testa della classifica generale salendo due volte sul podio. Podio sfuggito per ben due ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : un grande inizio per la squadra azzurra. Wierer e Vittozzi da favola : Se il buongiorno si vede dal mattino, questa sarà un’altra stagione da urlo per l’Italia del Biathlon. Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Pokljuka gli azzurri sono partiti col piede giusto nella staffetta mista, nonostante Dominik Windisch abbia commesso un errore di troppo al poligono, ma la forma eccezionale della squadra azzurra si è palesata definitivamente nelle gare successive. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si sono bene ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo l’appuntamento di Pokljuka (SLO) è la volta di Hochfilzen (AUT) sul cammino della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Gli atleti sono pronti a regalare ancora spettacolo con le sprint, le prove ad inseguimento e le staffette in programma. L’Italia vuol confermare gli ottimi risultati, specialmente sul versante femminile, che sono emersi sulle nevi slovene. Dorothea Wierer, due volte seconda (nella sprint e ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Felice del secondo posto. Per la Coppa del Mondo? Servirà costanza - non duello con Makarainen” : Dorothea Wierer ha conquistato uno strepitoso secondo posto nell’inseguimento di Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’azzurra è stata semplicemente eccezionale in terra slovena e ha replicato il risultato di ieri nella sprint, sempre alle spalle di Kaisa Makarainen: lo show al poligono, dove ha colpito tutti i 20 bersagli con dei tempi di rilascio fuori dal normale, è stato superlativo ed è ...