' Berna' a Berna | l' esterno riparte dallo Young Boys per riprendersi la Juve

Juventus - Bernardeschi e Douglas Costa titolari : la possibile formazione : Ieri pomeriggio, la Juve è sbarcata a Berna e, dopo aver preso un primo contatto con lo Stade de Suisse, si è recata in ritiro. I bianconeri rimarranno in hotel fino alle 19 di questa sera quando saliranno sul pullman per andare allo stadio. Massimiliano Allegri, contro lo Young Boys, schiererà una Juventus un po' diversa rispetto a quella che si è vista venerdì contro l'Inter. Il tecnico livornese, contro gli svizzeri, dovrebbe puntare sul ...

Champions - Juve in 1ª fascia se vince a Berna. Ma il sorteggio è più complicato : In una notte da incubo l'Italia perde per strada due squadre su quattro, si ritrova ridimensionata dopo aver sognato in grande e, tanto per non farsi mancare niente, prende anche una bella botta nel ...

Un'esposizione tra dipinti e sculture : il viaggio spirituale del "Bernareggino" arriva a Lucca : Un "viaggio spirituale" che da Buenos Aires approda in Toscana, per poi proseguire fino in Polonia e Brasile.L'arte di Pasquale Galbusera, pittore e scultore brianzolo, non conosce confini. dipinti e sculture in legno, con le tecniche dei maestri del passato e il senso raffigurativo della contemporaneità. E a 75 anni, il "Bernareggino" (come ama farsi chiamare prendendo spunto dal luogo di nascita, Bernareggio) non ha intenzione di fermarsi.La ...

Maltempo : riaperto ai mezzi pesanti il traforo Gran San Bernardo : E’ stato riaperto ai mezzi pesanti nel pomeriggio il traforo del Gran Bernardo. Era stato chiuso a causa delle intense nevicate, in atto soprattutto sul versante svizzero della galleria. L'articolo Maltempo: riaperto ai mezzi pesanti il traforo Gran San Bernardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Juventus - il punto sulle condizioni degli acciaccati : Benatia - Khedira - Emre Can - Bernardeschi… : La Juventus si avvicina all’ultima partita della fase a gironi di Champions League, quella che decreterà la squadra vincitrice del gruppo H. A Berna contro lo Young Boys i tre punti darebbero la certezza di essere inseriti in prima fascia al sorteggio degli ottavi di finale. Allegri, nonostante l’importanza della partita, potrebbe dar vita a un leggero turnover. Se non mercoledì, Perin si ritaglierà uno spazio nella prossima ...

River Boca - nel Superclásico di Madrid succede anche questo : Messi acclamato dal Bernabeu. IL VIDEO : "El más aclamado" Il titolo di As, tra i giornali più legati al mondo di Madrid, sulla propria pagina online è piuttosto eloquente: "Messi, el más aclamado en el Bernabéu". Il più acclamato, di tutti.

Libertadores - River-Boca : da Icardi a Chiellini - quanti campioni sugli spalti del Bernabeu : Tantissimi i grandi campioni del mondo del calcio presenti sulle tribune del Santiago Bernabeu di Madrid dove è andata in scena la finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca ...

Superclasico - l'ex di River e Boca Menotti : "Derby al Bernabeu? Una follia" : Continuano le critiche per la scelta di disputare il Superclasico a Madrid. Ma intanto l'entusiasmo dei tifosi del Boca non si placa: "Non importa dove giochiamo", il loro coro

River Plate-Boca Juniors finale Copa Libertadores : diretta tv e streaming dal Bernabeu : finale Copa Libertadores River-Boca Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND Finalmente si gioca il ritorno della finale di Copa ...