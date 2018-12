Berlusconi | “Il governo cadrà per abbandono di alcuni esponenti M5s Probabile mia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Vede “la concreta possibilità di una caduta di questo” per “l’di varidei Cinque Stelle“. Ma occorre prima un “ritorno nella casa nel centrodestra di Matteo Salvini“. Definisce come “molto” la sua candidatura alle Europee nega di non aver mai scelto un delfino “ma ogni volta che si sono presentati si sono rivelati tutti sardine”. È un Silvioin grande spolvero quello intervenuto alla presentazione dell’annuale libro dato alle stampe da Bruno Vespa. Quest’anno il titolo scelto dal conduttore di Porta a Porta è “Rivoluzione“, per indicare il risultato delle elezioni del 4 marzo e la successiva nascita deldel Movimento 5 stelle e della Lega.Secondo l’ex premier, però, l’esecutivo ha vita breve. Il motivo? Il ...