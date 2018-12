Berlusconi è pronto a candidarsi alle Europee

ilfoglio

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Antonio Megalizzi è in condizioni gravissime. Il giornalista radiofonico originario di Trento si trova in coma, dopo essere stato ferito alla testa nell’attentato di Strasburgo. “Il proiettile lo ha raggiunto alla base del cranio e per questo i medici non se la sentono di operarlo”, ha detto il padr