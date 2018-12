Beautiful puntate America | il segreto di Taylor | Steffy chiede aiuto a Liam

Beautiful - anticipazioni puntate italiane : RIDGE VIENE ARRESTATO!!! : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il detective Sanchez arriverà a fare un primo arresto nell’indagine per il tentato omicidio di Bill Spencer. Le manette verranno chiuse ai polsi di RIDGE Forrester, la scelta più ovvia visto i contrasti tra lo stilista e l’editore. A compromettere la posizione di RIDGE sarà una testimonianza fondamentale, quella della vittima: lo stesso Bill, riemerso dal coma, punterà il dito proprio ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Caroline, in preda all’ira, cerca di staccare i tubi del respiratore automatico a Bill in ospedale, dove è ricoverato. Sono tutti sospettati: Sally, che però dice di aver sparato solo al modellino del grattacielo; Thomas, che è tornato a Los Angeles dopo che Caroline ha confessato la bugia che lei e Bill avevano architettato; Ridge, che odia Bill per quello ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 17-22 dicembre 2018 : Ridge Forrester Viene Arrestato! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Hope e Steffy litigano, Bill accusa Ridge di aver attentato alla sua vita! Anticipazioni Beautiful: Bill esce dal coma ed accusa Ridge di essere il suo attentatore! Lo stilista Viene Arrestato! Steffy inveisce contro Hope accusandola di amare ancora Liam che, invece, spende durissime parole per il padre. Pam sempre più “folle”… E’ stato davvero ...

Beautiful : Bill Spencer muore? Anticipazioni puntate italiane : Beautiful Anticipazioni, Bill Spencer in coma: lo Spencer in gravissime condizioni Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, qualcuno ha sparato a Bill Spencer dietro le spalle, dopo aver fatto saltare la luce. A trovarlo privo di sensi sul pavimento è Katie, la quale chiama immediatamente i soccorsi. Subito la Logan informa Liam di quanto […] L'articolo Beautiful: Bill Spencer muore? Anticipazioni puntate italiane proviene da Gossip e ...

Beautiful - scoperto l’assassino di Bill : anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre : Sembra di tornare ai tempi di Dallas e alla famosa domanda ‘Chi ha sparato a J.R?’, ma stavola la caccia all’assassino coinvolge la soap opera Beautiful. Qualcuno ha sparato a Bill, ferendolo gravemente, e mezzo cast è sospettato causa comportamenti strani e moventi diffusi. Alla fine della settimana scoprono di chi sono le impronte sulla pistola, ma saranno quelle dell’omicida? Dove eravamo rimasti: le tramine della ...

Beautiful - scoperto l’assassino di Bill : anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre | Anticipazioni : Sembra di tornare ai tempi di Dallas e alla famosa domanda ‘Chi ha sparato a J.R?’, ma stavola la caccia all’assassino coinvolge la soap opera Beautiful. Qualcuno ha sparato a Bill, ferendolo gravemente, e mezzo cast è sospettato causa comportamenti strani e moventi diffusi. Alla fine della settimana scoprono di chi sono le impronte sulla pistola, ma saranno quelle dell’omicida? Dove eravamo rimasti: le tramine della ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate da lunedì’ 10 dicembre a venerdì 15 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer? Si tinge di giallo la trama di Beautiful. Chi ha sparato a Bill Spencer? L’editore è stato colpito alle spalle mentre rientrava a casa ed è finito in ospedale. A trovarlo l’ex moglie Katie Logan, con la quale […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre 2018 proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Beautiful - puntate prossima settimana : la vendetta : Beautiful, Anticipazioni 10-15 dicembre: Bill in fin di vita Beautiful va in onda dal lunedì al sabato, alle 13:40 circa, su Canale5. Le Anticipazioni di Beautiful dal 10 al 15 dicembre svelano che terrà ancora banco la vicenda dell’attentato a Bill Spencer: chi gli ha sparato? La polizia non sa che pista seguire: gli indiziati, infatti, sono tantissimi. Parte una catena di sospetti. Eric teme che sia stata Quinn a sparare a Bill; Katie ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Taylor implora Brooke di non denunciarla : Il ritorno di Taylor Hayes nelle puntate americane di "Beautiful" non segnerà, come molti telespettatori avevano sperato, una rivincita dello storico personaggio. Al contrario, la madre di Steffy dovrà fare i conti con il grave errore commesso qualche mese prima, che in Italia verrà trasmesso solo nelle prossime puntate: la psicologa, infatti, ha sparato a Bill per vendicarsi del male che l'uomo avrebbe fatto a Steffy e Liam. Dopo essere stato ...

Beautiful puntate America : Taylor disperata - l’inaspettata richiesta a Brooke : Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor in lacrime fa una richiesta inaspettata a Brooke Davvero inaspettata la reazione di Taylor nelle ultime puntate Americane di Beautiful. Stando alle anticipazioni, il ritorno della Hamilton non viene preso bene da Liam, Brooke, Hope e Bill. In particolare, i due Spencer sanno di cosa è capace la donna e temono […] L'articolo Beautiful puntate America: Taylor disperata, l’inaspettata richiesta ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 10 a sabato 15 dicembre 2018: Katie va a trovare Bill e lo trova riverso a terra in una pozza di sangue; disperata, chiama l’ambulanza e Bill viene portato in ospedale e operato d’urgenza. Katie riesce ad avvertire solo Liam, al quale racconta l’accaduto. Nel frattempo Brooke, preoccupata, cerca Ridge. Eric cerca in tutti i modi di calmare Quinn, che è furiosa con Bill per ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 10-15 dicembre 2018 : è stata Sally a Sparare a Bill? : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 10 a sabato 15 dicembre 2018: Caroline pronta a strangolare Bill! Sally, nei guai, riceve un invito da un ex Anticipazioni Beautiful: sulla pistola d’oro di Bill Spencer vengono ritrovate le impronte digitali di Sally Spectra che riceve da Thomas una bellissima proposta! Ridge, invece, crede che a ridurre in fin di vita il magnate sia stata Sheila Carter! Caroline tenta di strozzare lo ...

Beautiful puntate America : Hope e suo figlio in pericolo - Liam furioso con Steffy : Anticipazioni Americane Beautiful: Liam teme per la vita di Hope e del bambino che porta in grembo Le anticipazioni Americane di Beautiful annunciano un’importante svolta nella trama. Il ritorno definitivo di Taylor a Los Angeles sembra portare non pochi problemi. Liam e Steffy sono a conoscenza di una verità sconvolgente che riguarda proprio la donna. […] L'articolo Beautiful puntate America: Hope e suo figlio in pericolo, Liam ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane : il ritorno di THOMAS : Il giallo sul tentato omicidio di Bill Spencer, che sta per partire nelle puntate italiane di Beautiful, arricchirà la rosa di possibili sospetti riportando sulla scena anche personaggi al momento non presenti nella soap. Uno di questi è THOMAS Forrester, sempre interpretato da Pierson Fodè (volto del primogenito di Ridge dal 2015). L’attore l’anno scorso decise di non rinnovare il contratto con lo show, tuttavia questo non significa ...