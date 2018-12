Basket femminile | Europei 2019 | l’Italia pesca Ungheria | Turchia e Slovenia Girone di

Basket femminile - Europei 2019 : Italia in un girone medio con Ungheria - Turchia e Slovenia : Pochi minuti fa, al Municipio di Belgrado, si è tenuto il sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, in programma in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio del prossimo anno. Il primo annuncio l’ha introdotto, durante la spiegazione del sorteggio, Ljubomir Mandic, tra i più importanti membri dell’organizzazione, che ha precisato un concetto non chiaro nei giorni scorsi: le coppie “partner” ...

Calcio e Basket - Sport al Femminile. Riforme e Pari Opportunità. Gli esiti del Convegno di Milano : Il Calcio rimane lo Sport più diffuso in Italia e nel mondo, ma noi del Basket non siamo affatto gelosi: voglio fare i complimenti a Francesco per l'incentivo dato quest'anno al Settore Femminile e ...

Basket femminile - Europei 2019 : domani il sorteggio. Le possibili prospettive dell’Italia : Mancano meno di 24 ore al sorteggio degli Europei femminili 2019 di Basket, nei quali l’Italia è entrata con cinque vittorie e una sconfitta nel girone di qualificazione che si è giocato negli scorsi 12 mesi. Per le azzurre si tratta della partecipazione numero 32 alla manifestazione continentale, vinta una volta, nella prima edizione del 1938. La Nazionale allenata da Marco Crespi, nel sorteggio, si trova in seconda fascia. Andiamo a ...

Calcio e Basket - sport al femminile : la sfida del futuro per le nostre Federazioni : Calcio e basket, sport al femminile. Riforme e Pari Opportunità. Il Convegno a Milano con i presidenti Ghirelli e Petrucci, Capotondi e Invernizzi Le sfide del futuro per Calcio e basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nei club. Se ne è parlato a Milano nel convegno a cura di Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro Calcio e ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia in seconda fascia nel sorteggio di Belgrado : La FIBA ha rilasciato la composizione delle fasce nelle quali sono state divise le sedici nazioni partecipanti agli Europei femminili di Basket, che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio 2019, in vista del sorteggio dei gironi che si terrà mercoledì a Belgrado. L’Italia è stata inserita nella seconda fascia, assieme a Belgio, Lettonia e Repubblica Ceca. Di seguito la composizione completa di tutte le fasce: PRIMA ...

Basket femminile - 9a giornata Serie A1 : Venezia vince il derby e mantiene il +4 - Schio e Broni continuano ad inseguire : Dopo la nona giornata della Serie A di Basket femminile, la Reyer Venezia conserva il vantaggio di quattro punti sulle dirette inseguitrici. La squadra di coach Liberalotto ha sconfitto 62-58 nel derby veneto la Fila San Martino di Lupari in un match molto combattuto e che si è deciso solamente nei minuti finali. Steinberga trascina la Reyer con 20 punti, mentre dall’altra parte non bastano i 21 di Marshall e soprattutto la Fila può ...

Basket femminile - 9a giornata Serie A1 : derby veneto per la Reyer Venezia - Schio ospita Empoli : Nona giornata del campionato di Basket femminile. La capolista Reyer Venezia sarà protagonista del derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari. Venezia è a punteggio pieno e vuole proseguire la sua striscia vincente contro la quarta forza del campionato. San Martino, infatti, sogna il grande colpo in trasferta e di provare ad agganciare almeno una delle due formazioni che le sono davanti. Il Famila Schio vuole tornare alla vittoria dopo un ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio va ancora ko. Famila sconfitta in Polonia : Schio rimanda ancora la prima vittoria in Eurolega. Nella quinta giornata della massima competizione il Famila è stato sconfitto 67-61 dalle polacche del CCC Polkowice al termine di una partita che ha visto le venete partire bene (avanti all’intervallo di 5 punti), che poi hanno subito la rimonta delle padrone di casa nel terzo e ultimo quarto. In casa CCC la migliore è stata Tiffany Hayes con 16 punti, mentre a Schio non sono bastate le ottime ...

Calcio e Basket - lo sport al femminile : un convegno per riforme e pari opportunità : Le sfide del futuro per Calcio e Basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nelle società sportive Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro hanno in comune due giovani vicepresidenti donne, Cristiana Capotondi e Mara Invernizzi, che a Milano, martedì 11 dicembre alle 11:00, presso il Palazzo CONI, si confronteranno sul ruolo che ...

Calcio e Basket - Sport al femminile. Riforme e pari opportunità. Convegno a cura di FIP e Lega Pro. Milano - 11 dicembre : "Le competenze femminili sono un valore aggiunto- dichiara il presidente Lega Pro Ghirelli- per tutto il mondo Sportivo sia come atlete sia come dirigenti. La Lega Pro rappresenta una case history ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio in casa del CCC Polkowice a caccia della prima vittoria - ci sarà Allie Quigley : Domani, mercoledì 5 dicembre, Schio torna in campo per la quinta giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. La formazione veneta sarà impegnata alle 19.00 nell’insidiosa trasferta polacca contro il CCC Polkowice. Francesca Dotto e compagne sono ancora alla ricerca del primo successo della stagione in Europa e devono cominciare a raccogliere vittorie se non vogliono abbandonare le speranze di qualificazione agli ottavi di ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...