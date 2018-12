Baseball | Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 | il torneo si giocherà in Italia? Le date e

oasport

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Sono emerse grandi novità in merito aldi qualificazione allediper quanto riguarda il. La manifestazione potrebbe giocarsi indal 18 al 23 settembre 2019. Il comunicato arriva direttamente dal Parma1949 che ha annunciato che lo Stadio Nino Cavalli della città ducale e lo Stadio Gianni Falchi di Bologna potrebbero ospitare l’evento più importante degli ultimi anni per quanto riguarda l’Riccardo Fraccari, Presidente della Federazione Internazionale, si è incontrato lo scorso 6 dicembre con i dirigenti di Parma e Fortitudo, effettuando un sopralluogo negli impianti per valutare la possibilità di disputarvi ildi qualificazione Europa-Africa. Si dovrebbero effettuare alcuni adeguamenti delle strutture (illuminazione, tabellone, aree di lavoro per i media) ma la possibilità che si giochi in...