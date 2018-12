Barbara D' Urso | dietro le quinte ' bollente' di Pomeriggio 5 | ' Aida Nizar nuda'

Domenica Live in prima serata - Barbara D'Urso si sfoga su Twitter : 'Come faccio a fare tutto' : FUNWEEK.IT - Ha sconvolto parecchi spettatori sapere che Domenica Live a partire da gennaio andrà in onda in formato ridotto dalle 17.20 e ciò ha costretto Barbara D'Urso a...

Barbara d'Urso - tapiro in diretta a Pomeriggio 5/ Video - la consegna dalle veline di Striscia La Notizia : Barbara d'Urso riceve un nuovo tapiro d'oro in diretta a Pomeriggio 5. La consegna arriva dalle veline di Striscia La Notizia, Shaila e Mikaela

Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio 5 : cosa è successo : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso riceve il tapiro social Barbara d’Urso ha da poco finito il classico promo per illustrate gli argomenti che andrà a trattare nella puntata odierna di Pomeriggio 5. E stavolta lo spot l’ha fatto con le veline di Striscia La Notizia, le quali hanno fatto irruzione nello studio del rotocalco pomeridiano di Canale 5 per consegnare il tapiro social a Barbara d’Urso. Tapiro con tanto di faro ...

Domenica Live in prima serata - lo sfogo di Barbara D'Urso : 'Come faccio a fare tutto?' : FUNWEEK.IT - Ha sconvolto parecchi spettatori sapere che Domenica Live a partire da gennaio andrà in onda in formato ridotto dalle 17.20 e ciò ha costretto Barbara D'Urso a rivoluzionare gli impegni ...

Barbara D'Urso e lo sfogo su Twitter : «Ma come faccio a farlo...». Ecco cosa sta succedendo : Barbara D'Urso e lo sfogo su Twitter : 'Ma come faccio a farlo?'. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha postato sul social un video in cui spiega le ragioni di alcune sue scelte. Tanti fan ...

Notte brava per Barbara d'Urso : scatenatissima al locale dopo la puntata : Che serata, quella trascorsa dalla conduttrice, ieri, a Milano! Al tavolo personaggi come Abatantuono, Jerry Calà, Cochi e...

Il promo de La Dottoressa Giò conferma la messa in onda a metà gennaio : Barbara d’Urso pronta per la maratona in prime time : Il promo de La Dottoressa Giò è già pronto in tv e sta lanciando il revival della serie con Barbara d'Urso ma è proprio la conduttrice che ha annunciato le novità del 2019. Secondo quanto rivelato dalla bella napoletana sembra che dal 2019 ci saranno delle novità nella sua carriera a cominciare dal fatto che Domenica Live si accorcia, partirà alle 17.20 per poco più di un'ora di diretta, mentre lei occuperà il prime time. In particolare, La ...

Domenica Live - lo sfogo senza precedenti di Barbara D'Urso : 'Come faccio a farlo?' : 'Un sacco di telespettatori sono rimasti un po' male, perché da dieci anni siamo abituati a stare dieci ore in tua compagnia'. Così esordisce un video-sfogo di Barbara D'Urso su Twitter. 'Però, amici, ...

Mara Venier vince con Domenica in : post ironico su Barbara D'Urso : L'ultimo scontro tra le signore della Domenica è stato vinto da Mara Venier . Barbara D'Urso come ogni lunedì ha ringraziato i suoi telespettatori per aver fatto si che il suo programma fosse stato il ...

Mara Venier vince con Domenica in : post ironico su Barbara D'Urso : L'ultimo scontro tra le signore della Domenica è stato vinto da Mara Venier. Barbara D'Urso come ogni lunedì ha ringraziato i suoi telespettatori per aver fatto si che il suo programma fosse stato il ...

La verità di Barbara D'Urso su Domenica Live e Mara Venier : 'Non posso fare tutto' : Ieri pomeriggio, nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5, abbiamo visto che Barbara D'Urso ha letto un comunicato stampa ufficiale di Mediaset, con il quale veniva fatta chiarezza sul suo futuro professionale. L'azienda, infatti, ha chiesto alla presentatrice di tornare in punta stabile in prime time e per questo motivo la D'Urso dovrà fare a meno di alcune ore del suo show Domenicale, il quale dalle 14 alle 17 ...

Domenica Live si accorcia da gennaio 2019 / Video - Barbara d'Urso spiega : ecco chi potrebbe sostituirla : Domenica Live si accorcia a partire da gennaio 2019: stop allo scontro tra Barbara d'Urso e Mara Venier con Domenica In. ecco i motivi.

Isabella Mayer - figlia di Sandro ospite da Barbara d'Urso/ Racconti inediti e ricco comparto - Pomeriggio 5 - : La vedova e la figlia di Sandro Mayer, saranno ospiti in studio da Barbara d'Urso, durante il nuovo appuntamento con Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso cambia orario : ecco cosa andrà in onda al posto di Domenica Live : Domenica Live cambia orario: chi prenderà il posto di Barbara d’Urso Dal 13 gennaio Domenica Live andrà in onda con un nuovo orario: dalle 17.20 alle 18.45. Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso nelle precedenti tre ore? Secondo un gossip riportato da Dagospia, Mediaset starebbe pensando ad un nuovo format di approfondimento politico in […] L'articolo Barbara d’Urso cambia orario: ecco cosa andrà in onda al posto di ...