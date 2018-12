Banda Bassotti | è morto Angelo Conti | detto Sigaro | il cantante operaio del combat-ska

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Èieri a 62 anni, ovvero, chitarrista, voce e membro fondatore della, storica band ska punk nata sul finire degli anni ottanta e nota per il costante impegno politico. Dall’esordio con “Figli della stessa rabbia” del 1992, la band nata nei cantieri romani ha attraversato gli anni portando avanti una visione coerente e socialmente impegnata, tra scioglimenti e ritorni, e ricordacon un’immagine che lo rappresenta e la scritta “Chi lotta non sarà mai schiavo. Ciao”.Nato nella Capitale nel 1952 è deceduto nella sua abitazione romana martedì 11 dicembre a causa di una malattia, aveva 62 anni. Chitarra e voce dellaska punk, il frontman del gruppo musicale era molto apprezzato dagli ambienti della sinistra romana e nazionale per le sue canzoni politicamente impegnate, e per il suo antifascismo militante.“ (nua a leggere ...