Auto si ribalta e prende fuoco in Kenya | muore una missionaria italiana | ferito il marito

Si ribalta con l'Auto nei pressi del casello Autostradale : Incidente questa mattina, mercoledì 12 dicembre, lungo la A23, tra Udine Sud e Palmanova , verso le 9.30. Un'automobile, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata a circa 5 chilometri dal ...

Volante della Polizia si ribalta dopo scontro con Auto dei Primavera della Juventus : Uno spaventoso incidente stradale si è verificato quest'oggi nel primo pomeriggio a Torino. Una Volante della Polizia, a bordo della quale viaggiavano due appartenenti alle forze dell'ordine, si è infatti completamente ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra automobile, a bordo della quale si è scoperto successivamente essere presenti diversi giovanissimi calciatori, attualmente in forze nella Primavera della Juventus. L'impatto, almeno ...

Autostrada A13 - furgone si ribalta : 10 km di coda - : L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 sulla Bologna-Padova. Coinvolti una cisterna che trasportava latte e un furgone, che si è ribaltato andando a occupare la corsia di sorpasso

Autostrada A13 - furgone si ribalta : 10 km di coda : Autostrada A13, furgone si ribalta: 10 km di coda L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 sulla Bologna-Padova. Coinvolti una cisterna che trasportava latte e un furgone, che si è ribaltato andando a occupare la corsia di sorpasso Parole chiave: ...

Auto finisce fuori strada e si ribalta : ferita una donna : BRINDISI - Incidente stradale sulla provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni: una donna di 27 anni di Brindisi è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale. La brindisina era alla guida ...

Camion si ribalta sulla A26 - code in Autostrada e disagi per l’incidente anche sulla A10 : Nel primo pomeriggio di lunedì un mezzo pesante si è ribaltato all'interno della galleria Manfreida al km 2 della A26, in direzione Gravellona Toce. Il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione nord è stato riaperto dopo circa un’ora. Forti rallentamenti in autostrada anche sull'A10.Continua a leggere

Livorno - Auto si ribalta sulla Variante - un ferito. Traffico in tilt : Paura nella mattina di lunedì sulla Variante a Livorno. Un'auto con a bordo una persona si è ribaltata. Intervento del 118 per soccorrere il ferito e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'...

Incidente a Priola : 31enne finisce fuori strada e si ribalta con l'Auto : Incidente stradale, poco prima delle 6 di oggi 26 novembre, sulla statale 28 in località Priola, dove una giovane donna di 31 anni, A.L., di origini albanesi, è finita fuori strada con la sua vettura ...

Salento : tornado EF2 tra Taurisano e Ugento - gravi danni. Auto ribaltate e muri abbattuti [IMMAGINI] : [flowplayer id="144385"] A distanza di 24 ore dal grave evento meteorologico verificatosi nel Salento meridionale, tra Taurisano e Ugento, continuano ad arrivare immagini e video davvero...

Incidente stradale a Bronte - Auto si ribalta : interviene l'elisoccorso : Il tratto della strada statale 284 'Occidentale Etnea' è stato temporaneamente chiuso, in località Bronte, in provincia di Catania, in direzione Paternò al km 22,500 a causa di un Incidente autonomo. ...

Auto ribaltata : era al volante in stato di ebbrezza : Ha perso il controllo della propria Auto che si è ribaltata ma per fortuna il guidatore è uscito praticamente illeso dal veicolo. E' accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel comune di Foiano ...

Piacenza - schianto tra due Auto : suv con mamma e neonata a bordo si ribalta : Una Porsche Cayenne con a bordo una mamma e una bambina di pochi mesi si è scontrata con una Volkswagen Polo a un incrocio a Piacenza. L’impatto è stato violento e il suv si è ribaltato. Entrambe fortunatamente non hanno riportato gravi ferite né ha riportato conseguenze la persona a bordo dell’altra auto.Continua a leggere

Roma : lunghe fila su Viadotto Giubileo del 2000 per Auto ribaltata : Roma – A Roma code sul Viadotto Giubileo del 2000, dal Raccordo all’incrocio con la via Tiberina verso Prima Porta, a causa di un incidente in cui si e’ ribaltata un’automobile. Al momento e’ presente una riduzione di carreggiata. Lo comunica Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: lunghe fila su Viadotto Giubileo del 2000 per auto ribaltata proviene da RomaDailyNews.

Roma : lunghe file direzione Prima Porta per Auto ribaltata : Roma – Code per incidente sulla strada regionale Flaminia all’altezza di Via Tiberina in direzione di Prima Porta, dove si e’ ribaltata un’auto. Lo comunica Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: lunghe file direzione Prima Porta per auto ribaltata proviene da RomaDailyNews.