Attentato Strasburgo | chi è Cherif C ricercato dalla polizia

Francia - Attentato al mercatino di Natale di Strasburgo : cosa è successo e chi è il killer : Torna la paura del terrorismo in Francia. Nella serata di martedì 11 dicembre un uomo identificato nel ventinovenne Cherif C., già segnalato con il “fiche S”, ha aperto il fuoco al mercatino di Natale nel centro storico di Strasburgo, cuore dell’Europa e casa del Parlamento europeo. Il bilancio provvisorio è di tre morti e 12 feriti.Continua a leggere

Strasburgo - Cherif C. : l'Attentatore schedato come radicalizzato : Cherif C., 29 anni e un passaporto francese: questo l'identikit del presunto attentatore di Strasburgo, già stato in carcere per reati comuni e successivamente segnalato dalle autorità francesi come ...

Strasburgo : UE - Attentatore forse ferito : ANSA, - Strasburgo, 12 DIC - "La polizia francese è ancora alla ricerca del terrorista" della sparatoria a Strasburgo, "probabilmente è ferito ma non è ancora stato ubicato, la caccia all'uomo ...

Attentato Strasburgo - tifosi bloccati nello stadio cantano Marsigliese - : Gli spettatori tenuti per sicurezza all'interno della Rhenus arena, casa della squadra di basket SIG Strasbourg, hanno intonato l'inno francese dopo l'attacco dell'11 dicembre. Un uomo ha sparato ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Tre morti e 12 feriti». L’Attentatore in fuga : Il governo francese ha alzato il livello di allerta al grado di «emergenza attentato», con il controllo rafforzato dei suoi confini.

Attentato terroristico a Strasburgo : 4 morti - ferito un italiano. Cherif è in fuga : Torna il terrore in Europa. Attentato a Strasburgo, spari in mezzo alla folla, morti, feriti accasciati nelle strade, persone che

Attentato a Strasburgo : 4 morti e 11 feriti : Una drammatica sparatoria è avvenuta nel mercatino di Natale a Strasburgo, a nord-est della Francia, verso le ore 20 di ieri sera. Non si era ancora assopita la paura degli attentati in Francia, che un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha sparato nella rue des Grandes-Arcades, dove la gente passeggiava tra le bancarelle natalizie. Al momento in cui scriviamo (ore 1.20 del 12 dicembre) ci sarebbero quattro morti e undici feriti, tra cui ...

Strasburgo : Attentato ai mercatini di Natale : Un possibile attentato terroristico ha avuto luogo poche ore fa a Strasburgo e le informazioni più recenti parlano di quattro vittime e numerosi feriti tra civili, caduti in seguito alla sparatoria in un mercatino di Natale. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un uomo, ricercato già da diverse ora prima dell'attentato: purtroppo si sono perse le sue tracce e in serata l'uomo ha agito sparando tra la folla. Il killer, un 29 enne di ...

L'Attentatore di Strasburgo doveva essere arrestato stamattina. Chi è Cherif - lo sparatore del mercato di Natale : Il presunto attentatore di Strasburgo, già stato in carcere per reato comuni e successivamente segnalato come elemento 'radicalizzato', sarebbe stato identificato con il nome di Cherif C., di 29 anni. Lo riferisce in un tweet France 24. L'autore della sparatoria era fuggito questa mattina ad una perquisizione nel suo domicilio nel quartiere di Neudorf per reati di criminalità comune. Secondo i media francesi nel suo domicilio i ...

Attentato a Strasburgo : cosa sappiamo finora : L'attacco ha sconvolto il centro della città francese sede del Parlamento Europeo. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nei pressi dei Mercatini di Natale colpendo almeno tredici persone e uccidendone almeno due prima di darsi alla fuga . Si tratterebbe di un 29enne noto alla polizia come criminale comune e già condannato ma successivamente segnalato come radicalizzato.Continua a leggere

