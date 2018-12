Attentato Strasburgo | 3 morti Killer in fuga | “Gridava Allah Akbar Mirava alla testa”

Attentato Strasburgo - il cordoglio del Governo regionale Aosta - Fosson a nome del Governo regionale ha inviato un messaggio di cordoglio e ... : 'Siamo scossi dalla brutalità di questo gesto che ha fatto tre vittime innocenti e numerosi feriti'. Così il Presidente della Regione, Antonio Fosson, nel rivolgere a nome del Governo regionale le ...

Strasburgo - caccia all'Attentatore. «Fuga in Germania». Familiari fermati : È caccia aperta a Cherif Chekatt, l'algerino di 29 anni che ieri sera, al grido di Allah Akbar, ha aperto il fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo uccidendo 3 persone e...

Attentato Strasburgo - 3 morti. Killer in fuga : “Gridava Allah Akbar”. Grave il giornalista italiano ferito – LA DIRETTA : Francia e Germania sono mobilitate per cercare Cherif Chekatt, il 29enne sospetto Attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo 3 persone (e non due, come detto dalla prefettura martedì mattina) e ferendone altre 12, sei delle quali in modo Grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni, la cui moglie risulta tra i feriti. Il procuratore ...

Attentato Strasburgo - su Twitter diventa virale la ‘profezia’ della strage. Ma poi scompare : “A questo punto in Francia, se non sbaglio, la sceneggiatura dovrebbe prevedere un Attentato“. Questo il tweet che è apparso il 10 dicembre alle 14.16 ora italiana sull’account ‘La durezza del vivere’, il canale Twitter di un blog seguito da più di 6mila persone che si occupa di economia, energia, Europa e politica. Si autodefinisce nella bio un ‘Sovranista psichico’ con tanto di bandierina della Grecia. Dopo oltre 1.400 retweet però ...

Attentato Strasburgo - il padre della fidanzata dell’italiano ferito : “Antonio è in coma” : Sarebbe in condizioni disperate Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico italiano, originario di Trento, ferito ieri nell'Attentato di Strasburgo. A confermarlo è Danilo Moresco, il padre della fidanzata: "Un proiettile lo ha raggiunto alla base del cranio Ci hanno detto che non è operabile".Continua a leggere

L’italiano ferito nell’Attentato di Strasburgo è gravissimo. Quattro fermi - ma il killer è in fuga : Sono gravissime le condizioni di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito alla testa da un proiettile durante l’attentato di Strasburgo. L’uomo, 28 anni, lotta in queste ore tra la vita e la morte nell’ospedale dove è ricoverato....

Attentato Strasburgo - Antonio Megalizzi è gravissimo - Sky TG24 - : Contrariamente a quanto appreso all'inizio, Antonio Megalizzi sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile e si trova in condizioni molto gravi. A dirlo sono "fonti qualificate" e il padre della ...

Attentato a Strasburgo - l'italiano ferito è Antonio Megalizzi : "E' in coma" : Trentino, giornalista e conduttore radiofonico che lavora a Europhonica, è tra le persone ferite dopo la sparatoria al...

L'Attentato di Strasburgo vissuto dentro all'Europarlamento. Bloccati - tutti al bar : Che fare quando si è Bloccati all'Europarlamento, mentre fuori Strasburgo si trasforma in una città fantasma, degna dei romanzi gialli di Fred Vargas? Meglio darsi all'alcool. Non è una battuta, ma è quello che è avvenuto ieri notte qui alla sede parlamentare dell'Ue nella cittadina francese, quando, subito dopo L'attentato avvenuto in centro, le autorità hanno deciso di chiudere le porte. Tra le 2 e le ...

Si aggravano le condizioni del giornalista italiano ferito nell’Attentato di Strasburgo : Le notizie sulle condizioni di salute del giornalista italiano Antonio Megalizzi si sono rincorse da ieri sera, subito dopo l’attentato nel centro di Strasburgo. Sembrava che non fosse ferito gravemente secondo l’europarlamentare Brando Bonifei, il primo che ha dato la notizia del coinvolgimento del reporter nella sparatoria che ha causato tre mort...

Attentato Strasburgo - per non darla vinta ai terroristi stasera vado a un mercatino di Natale : Ho sempre avuto una spontanea, sincera, epidermica avversione per i mercatini di Natale. Dove – sia ben chiaro – il Natale non c’entra nulla. Sono i mercati che mi danno l’orticaria: di Natale o super, di rione o folcloristici, mi ci trovo a disagio, mi ci confondo, ci perdo la bussola – soldi no, perché tanto non compro nulla. Ma adesso che i mercatini di Natale paiono essere l’obiettivo privilegiato dei terroristi fatti in ...

L'Italia aumenta al livello massimo i controlli antiterrorismo dopo l'Attentato di Strasburgo : dopo l'attentato di Strasburgo anche L'Italia innalza al massimo livello i controlli antiterrorismo in vista delle festività natalizie e di fine anno. L'indicazione a prefetti e questori è arrivata al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) svoltasi al Viminale per analizzare il quadro della minaccia dopo gli eventi francesi.VIDEO - Spari a Strasburgo, le urla al mercatino di ...

Si sta cercando l’Attentatore di Strasburgo : Da ieri notte centinaia di poliziotti sono alla ricerca dell'uomo che ha sparato in un mercatino di Natale uccidendo 2 persone e ferendone 13: tutti gli aggiornamenti