Attacco a Strasburgo | 3 morti | 13 feriti |Il killer sfuggito al blitz | esplosivi a casa

Attacco al mercatino di Natale a Strasburgo : 4 morti |Caccia a un radicalizzato sfuggito all'arresto ieri | "C'è un secondo uomo" - Un italiano tra i feriti : Torna il terrore a pochi giorni da Natale. Cittadini invitati a restare in casa, eurodeputati bloccati dentro il Parlamento. Fallito un blitz per catturare il fuggitivo che forse ha dei complici. L'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine.

Attacco Strasburgo - tra i gilet gialli prime voci di complotto : C'è già aria di polemica in Francia. Dopo la sparatoria di Strasburgo, riferisce l'edizione francese dell'Huffington Post, alcuni membri dei 'gilets Jaune' su Facebook hanno espresso "scetticismo" e parlano di strane coincidenze tra l'Attacco e il discorso del presidente della Repubblica Emmanuel Macron ieri.Qualche minuto dopo l'annuncio della sparatoria a Strasburgo, "alcuni membri dei gilets jaunes hanno espresso scetticismo ...

Attacco al mercatino di Natale a Strasburgo : 4 morti |Caccia a un radicalizzato sfuggito all'arresto oggi | "C'è un secondo uomo" - Un italiano tra i feriti? : Il centro è chiuso. Il bilancio è ancora provvisorio. Macron ha inviato il ministro dell'Interno. Il presunto attentatore era già stato identificato come elemento "radicalizzato" e ferito in un'operazione di polizia

