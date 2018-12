Astronomia | ESO | il drammatico duo R Aquarii | macabra danza tra due stelle GALLERY

Astronomia - ESO : stelle simili a comete nell’ammasso Westerlund 1 : Questa spettacolare foto della settimana di ESO è stata prodotta dai dati raccolti da ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) in Cile, combinati con i dati del telescopio spaziale Hubble di NASA / ESA. Mostra un gruppo di stelle chiamato Westerlund 1, uno dei più grandi ammassi di stelle giovani della Via Lattea. Un dettaglio affascinante: l’immagine mostra anche le “code” simili a comete di materiale che si stacca da ...

Astronomia : i laghi esondati hanno scavato canyon su Marte : Oggi l’acqua su Marte è intrappolata in calotte di ghiaccio. Ma miliardi di anni fa – spiega Global Science – scorreva liberamente e in grandi quantità sul pianeta attraverso fiumi che si riversavano in crateri, creando laghi e mari. Più di 200 di questi bacini, oggi prosciugati, presentano canali di sbocco che si estendono anche centinaia di chilometri, scavati un tempo dall’acqua defluita dagli antichi laghi . Ma in quanto tempo si ...

Astronomia : giornata a porte aperte di ESO 2018 - presenti oltre 5mila persone : Sabato 13 ottobre 2018, il quartiere generale di ESO a Garching in Germania ha aperto le sue porte per la giornata annuale delle porte aperte. Insieme ad altri istituti basati nel campus scientifico in Garching, ESO ha invitato i visitatori a sperimentare il lavoro di questa organizzazione di livello mondiale per l’Astronomia da terra. Quest’anno la giornata a porte aperte include anche attività nel planetario di ESO, la Supernova, aperta in ...