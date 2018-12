Ancora chiuse per guasto 2 fermate metro

Caos trasporti a Napoli - personale (Ancora) in malattia : funicolari chiuse : Lo stop anticipato si ripete da alcuni giorni, con parecchi disagi per gli utenti. "Quanto sta accadendo a Napoli è una...

Maltempo - Sappada Ancora isolata : domani scuole chiuse : Non e’ ancora rientrata la situazione di emergenza Maltempo a Sappada. Il sindaco Manuel Piller Hoffer ha fatto il punto della situazione poco fa sul proprio profilo facebook facendo presente che “oggi non sara’ possibile ripristinare la corrente” e che “stiamo cercando di risolvere il problema dei rifornimenti di carburante”. Il primo cittadino riferisce che le scuole resteranno chiuse anche domani e che la ...

Strade Ancora chiuse a Migliarina e Centro storico : La Spezia - Si torna gradatamente alla normalità sulle Strade comunali. Dal Coc degli Stagnoni ecco al momento quali Strade risultano ancora chiuse: a Migliarina Via Lunigiana, nel tratto compreso tra ...

Allerta Meteo Liguria : Ancora allerta a Genova - ma domani niente scuole chiuse : domani, in allerta arancione, scuole aperte a Genova. Lo ha deciso il Comune. Secondo i piani di protezione civile, con l’allerta arancione spetta ai sindaci decidere se chiudere o no le scuole. La chiusura e’ automatica con l’allerta rossa. “Saranno valutati alcuni casi particolari di istituti che si trovano all’interno di ville e o parchi con alberi pericolanti”, ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci ...

Maltempo - Ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Maltempo - Ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Milano - incendio Bovisasca : aria Ancora irrespirabile/ Avviso ai cittadini “Tenete chiuse porte e finestre” : Milano, incendio Bovisasca: aria ancora irrespirabile. Avviso ai cittadini da parte degli esperti: “Tenete chiuse porte e finestre e sostate il meno possibile negli spazi aperti"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:21:00 GMT)