Amici di Maria De Filippi | Alessandro Casillo perde la testa | ' Ma vi rendete conto?'

Diretta Amici di Maria De Filippi : il daily di mercoledì 12 dicembre : Oggi nuova puntata del daily di Amici di Maria De Filippi, condotto da Lorella Boccia, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Nella puntata di ieri ci siamo lasciati con un ingresso molto speciale avvenuto all'interno della scuola, infatti ha presenziato il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. Insieme agli allievi ha parlato di musica e del fatto che la bellezza di quest'ultima sia sempre attuale. Per dimostrare ciò ha fatto ascoltare ...

Alfonso Signorini sarà un nuovo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi? Leggi per saperne di più (VIDEO) : Alfonso Signorini è un nuovo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, un professore saltuario che andrà a cadenza non regolare a trovare i ragazzi per tenere delle lezioni sulla storia della... L'articolo Alfonso Signorini sarà un nuovo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi? Leggi per saperne di più (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici - Maria De Filippi arruola Alfonso Signorini : decisione estrema per una missione impossibile : Da opinionista a professore in meno di 24 ore. È successo ad Alfonso Signorini che, dopo la finale del Grande Fratello Vip di lunedì 10 dicembre si è trovato a rivestire i panni del professore durante ...

Maria De Filippi - il duro attacco di Beppe Vessicchio : 'Amici non produce più nulla' : Il maestro Beppe Vessicchio, tra i protagonisti storici del talent show Amici di Maria De Filippi, in queste ore ha rilasciato delle dichiarazioni decisamente forti al settimanale 'La verità', dove ha avuto modo di parlare anche della sua esperienza maturata all'interno della scuola più famosa d'Italia, di cui ormai non fa più parte da un po' di anni. Parole decisamente forti quelle di Vessicchio il quale, senza troppi peli sulla lingua, ha ...

Amici - finisce male da Maria De FilippI : Giordana Angi massacra Miguel Chavez - l'accusa pesantissima : Le differenti assegnazioni e i differenti modi di approcciarsi dei professori di questa edizione di Amici non sono passate di certo inosservati alla cantante Giordana Angi . La ragazza, a capo della ...

Dure parole di Beppe Vessicchio contro Amici di Maria De Filippi e Sanremo : “Non si produce più” : Le parole di Beppe Vessicchio contro Amici di Maria De Filippi e Sanremo non conoscono mezze misure. Lo storico docente del talent e direttore d'orchestra ha voluto dire la sua sulla situazione talent e festival, al quale non è certo di partecipare. "Amici non è più lo stesso degli inizi. In quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza" Queste le parole di Beppe ...

Amici di Maria De Filippi : Martina Faccioli dopo aver perso la sfida chiarisce : “Non sono omofoba”. Guarda il VIDEO : Ieri Martina Faccioli è apparsa nella puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, attirando l’attenzione a causa di una polemica in studio. dopo la trasmissione molte delle mie b!tches mi hanno passato gli... L'articolo Amici di Maria De Filippi: Martina Faccioli dopo aver perso la sfida chiarisce: “Non sono omofoba”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici - Rudy Zerbi massacra Mameli : costretta ad intervenire Maria De Filippi - gelo in studio : Ad Amici di Maria De Filippi , una puntata piena di polemiche e che avrà strascichi per la prossima settimana per un caso che riguarda Rudy Zerbi e Mameli . Di seguito, i fatti: a Mameli è stato ...

Maria De Filippi interviene ad Amici 18 dopo la crisi di Daniel : Amici 18, Daniel in pallone in studio: interviene Maria De Filippi dopo la conferma dei banchi di Alessandro Casillo e di Miguel, oggi durante la puntata di Amici 18 è iniziata la sfida a squadre. La prima coppia ad esibirsi è stata quella formata da Daniel e Giordana, ma qualcosa non ha purtroppo funzionato. Il ragazzo infatti dopo aver intonato solo qualche strofa ha fermato l’esibizione, affermando di aver avuto problemi con ...

Amici 2018 - Martina sfida Mameli ma è polemica : Maria interviene e sorprende : sfida Martina VS Mameli Amici 2018: polemica in puntata Ancora polemiche ad Amici 2018 e questa volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non c’entrano niente. Le news riguardano infatti la sfidante di Mameli, Martina, che ha polemizzato parecchio con la decisione di tenere lui dentro e lei fuori. Sembra più che altro che la ragazza […] L'articolo Amici 2018, Martina sfida Mameli ma è polemica: Maria interviene e sorprende proviene da ...