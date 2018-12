Alitalia | più degli influencer preoccupiamoci dei soldi che ci deve

Decreto semplificazioni - un ricco menù : dalla proroga del prestito Alitalia ai concorsi più veloci in sanità : Tante le novità contenute nella bozza di Decreto legge sulle semplificazioni che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri previsto per oggi, mercoledi, 5 dicembre. Un ricco menù: si va ...

PIù vicine le nozze fra Alitalia e Ferrovie dello Stato : I commissari straordinari della compagnia aerea hanno infatti detto sì all'offerta di acquisizione presentata da Ferrovie. L'operazione oltre a creare un colosso in mani pubbliche nel settore del ...

Crozza : “A Raggi e Appendino le due città più indebitate d’Italia. Non sono sindache ma curatrici fallimentari - diamo loro Alitalia” : La copertina di Maurizio Crozza, a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, è dedicata alle sindache del M5s, Virginia Raggi e Chiara Appendino: “Raggi è stata assolta, ora finalmente potrà iniziare a lavorare” ha scherzato il comico genovese, che ha aggiunto: “Hanno in mano le due città più indebitate d’Italia. Non sono sindache, ma curatrici fallimentari“. Video Rai L'articolo Crozza: “A Raggi e ...

Il lunedì della Gabanelli : Alitalia - cosa fare per la crisi più lunga e costosa? : 3 salvataggi in 10 anni, scelte spesso inspiegabili e sbagliate, costate miliardi di euro. Da 18 mesi la compagnia è tornata in mano al governo che vorrebbe tenerla. Serve un partner, ma soprattutto ...

Super scivolo per i dipendenti Alitalia : tariffe più alte per uscire 7 anni prima : A dargli manforte ci ha pensato ieri il titolare dell'Economia, Giovanni Tria: 'Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato - ha spiegato da Firenze alla Festa del Foglio - sono al 100 per cento statali,...

