Alessandra Amoroso e Fabrizio Moro premiati a Roma Videoclip come artisti dell’anno

Retroscena Blogo : Alessandra Amoroso ospite a Sanremo 2019 - è quasi fatta : Finalmente, verrebbe da esclamare: Alessandra Amoroso, secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe ad un passo dalla chiusura dell'accordo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, in programma il prossimo febbraio con diretta su Rai1.Stando a quanto ci risulta, infatti, la cantante salentina nata ad Amici di Maria De Filippi sarebbe in trattativa avanzata per prendere parte in veste di ospite alla kermesse diretta e condotta da ...

Natale in Vaticano - Alessandra Amoroso tra i protagonisti : "Non vedo l'ora" : La cantante salentina tra gli artisti che si esibiranno nell'Aula Paolo VI per lo storico concerto, trasmesso su Canale 5 la...

Alessandra Amoroso - news sulle nozze : preparativi e data del matrimonio : Alessandra Amoroso, news sulle nozze imminenti con Stefano: preparativi in corso per il grande evento matrimonio imminente per Alessandra Amoroso e il compagno Stefano. I due, che già convivono da un po’, sembrerebbero aver deciso di convolare a nozze nel 2019. La coppia, stando a quanto scritto nell’ultimo numero del settimanale Chi, starebbe al momento […] L'articolo Alessandra Amoroso, news sulle nozze: preparativi e data ...

Alessandra Amoroso nello spot Pandora con Trova un modo verso Natale 2018 (video) : Alessandra Amoroso nello spot Pandora anticipa il Natale con Trova un modo, ultimo singolo estratto dall'album 10 che ha voluto dedicare al primo decennio di carriera trascorso con la Big Family. Il contributo era atteso da qualche tempo ma sono nelle ultime ore è stato possibile vedere l'artista di Galatina come protagonista dello spot che suggerisce un regalo di Natale molto speciale e dedicato agli accessori. L'artista è già stata ...

Alessandra Amoroso ha scritto un commovente post per la nonna che non c’è più. Guarda il post : Alessandra Amoroso condivide tutto sui social con la sua ‘big family’ di affezionati fan. Gioie personali e successi professionali, ma anche ricordi nostalgici legati a importanti figure di riferimento della sua vita sono racchiusi... L'articolo Alessandra Amoroso ha scritto un commovente post per la nonna che non c’è più. Guarda il post proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alessandra Amoroso a Bari per beneficenza il 16 dicembre : tutti i dettagli sull’iniziativa : Alessandra Amoroso a Bari per un evento benefico in programma il prossimo 16 dicembre. La cantante salentina sarà presente alla Notte dei Doni, un'iniziativa benefica nata per sostenere la Caritas Diocesana di Bari-Bitonto e le famiglie bisognose. Ad organizzare gli eventi benefici nel periodo che precede il Santo Natale è la Banca Popolare di Bari che anche quest'anno sostiene le cause benefiche del territorio attraverso una serie di ...

Alessandra Amoroso : "Non ho maschere - in questo mondo che odia sogno di distribuire cuori" : Le 20 tappe del tour di Alessandra Amoroso, una per regione, sono già diventate 33 a forza di sold-out. La prima, a Torino, al PalaAlpitour, 5 marzo, è esaurita, a Milano e Roma sono già tre. Che cos

Alessandra Amoroso - l’ultimo post commuove : “Non ho paura - ti amerò per sempre” : Alessandra Amoroso, il post su Instagram che commuove tutti Un post su Instagram di Alessandra Amoroso ha commosso tutti oggi. La cantante si è lasciata andare ai ricordi e alle emozioni, scrivendo un bellissimo e toccante messaggio per sua nonna. La signora Maria è venuta a mancare proprio un anno fa e Alessandra ha voluto […] L'articolo Alessandra Amoroso, l’ultimo post commuove: “Non ho paura, ti amerò per sempre” ...

Maria De Filippi - buon compleanno/ Foto - tutti gli auguri : da Raffaella Mennoia ad Alessandra Amoroso - IlSussidiario.net : Maria De Filippi, buon compleanno: tanti i messaggi per Queen Mary sui social. Da Raffaella Mennoia ad Alessandra Amoroso, ecco tutti gli auguri.

Alessandra Amoroso a cuore aperto : “È stato il giorno più triste della mia vita” : Sembra ieri che Alessandra Amoroso faceva conoscere il suo talento e la sua voce straordinaria ad Amici di Maria De Filippi, invece sono passati già 10 anni. Un traguardo così importante che la cantante salentina ha voluto celebrare con il nuovo lavoro discografico dal titolo, appunto, “10” (che per la cronaca è già in testa alle classifiche): 10 come gli anni trascorsi da quando ha vinto “Amici” e 10 che graficamente può ...

Alessandra Amoroso - l'album 10 è Platino e le date del tour di Milano e Roma triplicano : Un nuovo importante traguardo per Alessandra Amoroso che con '10' conquista il Disco di Platino , dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI - GFK e aver conquistato il ...

Alessandra AMOROSO. "10" IL NUOVO ALBUM È GIA' CERTIFICATO PLATINO. Tutte le date del tour : ...15 MARZO - EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - UNIPOL ARENA 16 MARZO - MARCHE - ANCONA - PALAPROMETEO 20 MARZO - LAZIO - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT 21 MARZO - LAZIO - ROMA " PALAZZO DELLO SPORT -, ...

Alessandra Amoroso - il giorno più doloroso : 'Quando non mi ha più riconosciuto' - lacrime privatissime : Il giorno più difficile di Alessandra Amoroso 'è stato quando andando da lei non mi ha più riconosciuta. Lì, per rabbia, ho preso per un po' di tempo le distanze'. Lei è nonna Maria , malata di ...