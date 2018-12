Al volante della nuova Bmw Serie 3 | ecco come va

BMW - Al volante della Serie 3 : La nuova BMW Serie 3 fa tutto quello che è lecito attendersi da una vettura premium di ultima generazione e forse anche qualcosa di più: la apri e la avvii con lo smartphone (solo Android, al momento) e se ti infili per sbaglio in un vicolo cieco e non sai come uscirne, ci pensa lei: memorizza gli ultimi cinquanta metri percorsi e, controllando sterzo, gas e freno, torna indietro da sola in retromarcia. Ancora, puoi chiederle cose in maniera del ...

Peugeot 508 SW - Al volante della BlueHDi 130 EAT8 Allure - VIDEO : Sarà una coincidenza? Proprio nello stesso giorno in cui si svelano le sette finaliste per il premio Auto dellanno 2019, la Peugeot fa debuttare la 508 in versione station wagon, una candidata che fa sul serio nella gara per vincere il più prestigioso premio automobilistico dEuropa. E se la berlina vi è piaciuta con quella sua aria da coupé senza vetri alle cornici delle porte e con la coda svelta e sportiva, di sicuro non dispiacerà a chi ...

Incidente tra una volante della Polizia e un’auto a Torino - coinvolti tre giovani della Primavera della Juventus [GALLERY] : Violento scontro tra le strade di Torino che vede coinvolti tre giovani calciatori della Primavera della Juventus Un’auto della Polizia a Torino è rimasta coinvolta, assieme ai due agenti a bordo, in un Incidente con una vettura su cui si trovavano tre giovani calciatori della Primavera della Juventus. Markovic, Makoun e Serrão si sono scontrati con la volante delle forze dell’ordine che viaggiava a sirene spiegate. Per fortuna ...

Juventus - volante della Polizia si scontra con giocatori della Primavera : INCIDENTE Juventus Primavera – Due poliziotti feriti, di cui uno in codice giallo. E’ il bilancio di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio alla periferia nord del capoluogo piemontese. I due agenti a bordo di una volante stavano recandosi a compiere un intervento. La volante della Polizia era diretta in via Stradella, dove c’era appena […] L'articolo Juventus, volante della Polizia si scontra con giocatori della ...

Incidente a Torino - la volante della polizia si ribalta : Due auto distrutte, un agente in codice giallo e un altro con ferite lievi. E' il bilancio dell'Incidente avvenuto a Torino tra una Mercedes con a bordo tre giovani calciatori della primavera della ...

volante della Polizia si ribalta dopo scontro con auto dei Primavera della Juventus : Uno spaventoso incidente stradale si è verificato quest'oggi nel primo pomeriggio a Torino. Una Volante della Polizia, a bordo della quale viaggiavano due appartenenti alle forze dell'ordine, si è infatti completamente ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra automobile, a bordo della quale si è scoperto successivamente essere presenti diversi giovanissimi calciatori, attualmente in forze nella Primavera della Juventus. L'impatto, almeno ...

Torino - terribile scontro tra volante Polizia e auto con calciatori della Juve primavera : Lo schianto all'altezza di un incrocio. La volante era in servizio e sopraggiungeva con sirene spiegate e lampeggianti accesi quando si è ritrovata alla sua destra un'auto civile che l'ha colpita in pieno facendola ribaltare completamente. Uno dei poliziotti è stato trasportato in ospedale con codice giallo mentre sono rimasti feriti in maniera meno grave il collega e i ragazzi.Continua a leggere

Cupra Ateca - Al volante della Suv spagnola - VIDEO : Con Ateca debutta il brand Cupra, costola sportiva della Seat. E si fa più affollato il segmento delle Suv che, oltre a ospitalità per passeggeri e bagagli, offrono prestazioni e divertimento alla guida. Il modello, in concessionaria da questo mese di dicembre, è quindi il primo a sfoggiare sulla calandra il logo con le due C incrociate. La carta d'identità. La Ateca è una sport utility ad alte prestazioni che vanta una carta d'identità di tutto ...

Mercedes-AMG - Al volante della A35 4Matic : In attesa della versione top di gamma della Mercedes-Benz Classe A, la AMG A45, la Casa di Affalterbach propone un allestimento meno spinto ma che promette di essere più veloce della precedente A45: la Amg A35 4Matic. Dotata di un quattro cilindri turbo a iniezione diretta da 306 cavalli e 400 Nm, del cambio a doppia frizione a sette marce e della trazione integrale a inserimento automatico, questa berlinetta promette di accelerare da zero a 100 ...

Mercedes-Benz Classe B - Al volante della 220 d Sport : Senza dare troppo nellocchio, la Mercedes Classe B è stata venduta in un milione e mezzo di esemplari, di cui 138.000 circolano in Italia: buona parte della clientela è femminile, spesso proveniente dalla Classe A delle prime due generazioni, le originali monovolume compatte. Al momento dimpostare la terza serie della B, che è poi stata presentata al Salone di Parigi del 2018 ed è oggetto di queste impressioni, i tecnici della Mercedes hanno ...

Ford Edge - Al volante della 2.0 Ecoblue 238 CV ST-Line : Gomme chiodate e cerchi da 21"? Roba che puoi vedere solo in Svezia, dove è già caduta molta neve. Eppure, questi pneumatici calzano alla perfezione sulla nuova Ford Edge, la grande Suv made in Canada che dal 2016 è sbarcata anche in Europa. Le strade ghiacciate di re, nello Jämtland, sono il terreno ideale per mettere alla prova le nuove caratteristiche, che in questa versione 2019 sono estremamente ricche e variegate. In questa ...

La campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi al volante della potentissima Lamborghini Urus [VIDEO] : La stella del motocross Kiara Fontanesi parla della sua esperienza alla guida della potentissima Urus da 650 CV In occasione del weekend dedicato alla World Final, la stella del motocross Kiara Fontanesi – vincitrice per ben sei volte del titolo mondiale – ha deciso di rimpiazzare per una volta la sua due ruote con una Urus Lamborghini. Accanto al circuito su cui, in un esaltante susseguirsi di sprint, i piloti si sono sfidati per ...

F1 - primo giorno di ‘scuola’ per Charles Leclerc : le prime FOTO del monegasco al volante della Ferrari : Il giovane pilota è salito questa mattina a bordo della Ferrari per iniziare la seconda giornata di test ad Abu Dhabi Ieri è toccato a Sebastian Vettel scendere in pista con la Ferrari per il primo giorno di test ad Abu Dhabi, oggi è invece il turno di Charles Leclerc, che dunque debutta al volante della monoposto di Maranello. Numero 16 sul musetto e tanta voglia di cominciare per il pilota monegasco, giunto di buon’ora al circuito ...

Peugeot 508 SW - Al volante della BlueHDi 130 EAT8 Allure : Sarà una coincidenza? Proprio nello stesso giorno in cui si svelano le sette finaliste per il premio Auto dellanno 2019, la Peugeot fa debuttare la 508 in versione station wagon, una candidata che fa sul serio nella gara per vincere il più prestigioso premio automobilistico dEuropa. E se la berlina vi è piaciuta nella prova su strada che potete vedere qui, con quella sua aria da coupé senza vetri alle cornici delle porte e con la coda svelta e ...