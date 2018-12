AL BANO COME EDDIE VEDDER Video | si arrampica sulle impalcature durante

Inquinamento da riscaldamento urBANO : le pompe di calore di nuova generazione come strumento per una città a emissioni zero : Gli edifici residenziali registrati in Italia sono circa 12,1 milioni e appena il 32% (poco meno di 4 milioni) risulta essere in uno stato di conservazione ‘’ottimo’’. Se poi parliamo dei condomini con più di 9 unità abitative (550.000) ben 125.000 si trovano in uno stato di conservazione “mediocre” o “pessimo” e dovrebbero essere sottoposti a interventi di riqualificazione energetica, con tutto ciò che ne consegue in termini di emissioni ...