Accordo Sky Italia - Discovery Italia | rinnovata la partnership per canali Eurosport

Facebook - Accordo con l'Agenzia delle Entrate per 100 milioni di euro - Sky TG24 - : Facebook Italy S.r.l. ha chiuso le controversie con il fisco italiano su alcune annualità del periodo 2010-2016. L' accordo non ha previsto "alcuna riduzione degli importi contestati"

Sky a Celentano : «Asia era d' Accordo » : Ferruccio Gattuso La diretta cambia tutto. Si alzano le luci e si alza la febbre. Parte la dodicesima edizione di X Factor Live, da giovedì 25 ottobre in prima serata per otto puntate che devono ...

Decreto fiscale 2019 : condono-pace fiscale - Accordo Salvini-Di Maio : cosa cambia - Sky TG24 - : Dopo le controversie nella maggioranza sul condono, spariscono tutte le cause di non punibilità, comprese quelle per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Salta lo scudo per i capitali all'estero.