ilfattoquotidiano

: Via libera del Parlamento europeo all'Accordo di libero scambio Ue-Giappone. Per le imprese europee e italiane expo… - Antonio_Tajani : Via libera del Parlamento europeo all'Accordo di libero scambio Ue-Giappone. Per le imprese europee e italiane expo… - Cascavel47 : Accordo di libero scambio Ue-Giappone, Strasburgo dà l’ok: “Via un miliardo di euro di dazi per le imprese europee”… - ottavio1974 : RT @davcarretta: Lega e M5S all'Europarlamento votano a favore dell'accordo di libero scambio con il Giappone. Il più grande accordo di li… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L’Unionepea mette a segno una mossa sullo scacchiere economico internazionale contro il protezionismo degli Stati Uniti. Il Parlamento diha dato il via libera definitivo al Japan-EU Free Trade Agreement, l’ditra Bruxelles e il, la più grande intesa commerciale bilaterale mai negoziata dall’Ue. Con il completamento del processo di ratifica da parte del Consiglio il 21 dicembre, il trattato potrà entrare in vigore come previsto il prossimo primo febbraio. Il trattato, si legge in una nota di, “eliminerà quasi tutti i dazi doganali sulle merci esportate, per un totale di undiall’anno in favore delle imprese dell’Unione” e rappresenta, secondo i deputati, una presa di posizione a sostegno di un commercio, equo e regolamentato “in un momento di gravi sfide ...