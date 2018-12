Young Boys-Juventus | le probabili formazioni | Allegri non pensa al turnover

Young Boys-Juventus - Champions League calcio : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Siamo giunti all’ultima giornata del Gruppo H della Champions League 2018/19 e la Juventus chiude la sua prima parte della massima competizione europea per club con la trasferta a Berna in casa dello Young Boys. I bianconeri, messa ampiamente in ghiaccio la qualificazione, devono ancora blindare il primo posto del girone, dato che lo sciagurato finale del match contro il Manchester United ha permesso ai Red Devils di portarsi a due sole ...

Stop Benatia - niente Young Boys : Un'infiammazione al ginocchio destro costringe Benatia a saltare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys di mercoledì. Il difensore marocchino, si legge sul sito del club bianconero, 'si ...

Juventus - si ferma Benatia : contro lo Young Boys uno tra Pjanic e Matuidi riposerà : Per la Juve, oggi, è già l'antivigilia della sfida contro lo Young Boys. Per questo motivo i bianconeri, in mattinata, sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e prepararsi per il match di mercoledì sera. La Juventus, contro lo Young Boys, probabilmente farà qualche cambio di formazione anche perché sabato la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dal derby contro il Torino. Dunque, visto il calendario fitto di impegni, il tecnico ...

Pronostici Champions 12 dicembre : Juve favorita contro lo Young Boys : Ultima giornata della fase a gironi di Champions League, e ultime otto partite in calendario mercoledì 12 dicembre. Pronostici che sembrano scontati per alcuni confronti, ma in realtà non è proprio così perché le motivazioni a volte possono contare più di ogni aspetto tecnico. Alcune formazioni, infatti, hanno già ottenuto il passaggio agli ottavi di finale oppure sono già state eliminate, per cui occhio alle sorprese. In campo vedremo due ...

Juventus - stop per Benatia : non ci sarà contro lo Young Boys : Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della Juventus di mercoledì sera contro lo Young Boys, il difensore ha un problema al ginocchio Infiammazione al ginocchio destro, Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della sua Juventus contro lo Young Boys. Il difensore si è fermato durante l’allenamento odierno e dunque non sarà della partita mercoledì sera. Potrebbe dunque esserci una chance per Rugani dal primo ...

Arbitri Champions : Viktoria Plzen-Roma a Taylor - Young Boys-Juventus a Stieler : ROMA - Sarà il tedesco Tobias Stieler a dirigere mercoledì sera a Berna Young Boys-Juventus, valida per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League. Stieler ha incrociato le squadre ...

Champions League - Stieler arbitra Young Boys-Juventus : TORINO - Sarà il tedesco Tobias Stieler a dirigere mercoledì sera a Berna Young Boys - Juventus , valida per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League . Stieler ha incrociato le ...

Young Boys-Juventus streaming live - ecco dove e come vedere il match : Young Boys Juventus streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Young Boys Juventus live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Young Boys-Juventus sarà trasmessa su Sky Sport (canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà […] L'articolo Young Boys-Juventus streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News ...

Young Boys-Juventus - Champions League : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La Juventus fa visita allo Young Boys in un sfida che i bianconeri sono obbligati a vincere per certificare il primo posto in classifica. La squadra di Allegri è già qualificata, ma ha comunque bisogno dei tre punti per essere tranquilla e non rischiare il sorpasso del Manchester United. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di ...

Champions League - Young Boys-Juventus mercoledì alle 21 : 00 in chiaro su Rai 1 e Sky : Torna anche questa settimana l'appuntamento calcistico più seguito e atteso da tutti gli appassionati di calcio, la Champions League. L'11 ed il 12 dicembre infatti si giocherà la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell'edizione di quest'anno che vedrà la Juventus affrontare gli svizzeri dello Young Boys per provare a conquistare la prima posizione del girone H. Ma dove potranno vedere i tifosi bianconeri quest'importante match della ...

Juventus - Alex Sandro recuperato per lo Young Boys : le probabili formazioni : Quattordici vittorie su quindici in campionato e otto punti di vantaggio sul Napoli secondo. Sul fronte serie A, per il momento, Allegri può dormire sonni tranquilli e concentrare così le sue ...

Juve al lavoro in vista dello Young Boys : Domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull'Inter, ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . Sulla ...

Juve - riecco Emre Can : titolare contro lo Young Boys? Le possibili scelte : Un regalo di Natale in anticipo per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport definisce il rientro di Emre Can a piena disposizione dell'allenatore livornese. Dopo cinque settimane dal delicato intervento alla tiroide, il centrocampista tedesco ha scatenato il boato dell'...