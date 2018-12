Volley | italiani all’estero | Antonov fatica | Baranowicz dirige in Turchia | Sabbi leader

Volley - SuperLega : i migliori italiani dell’undicesima giornata. Zaytsev spacca - Sbertoli-Piano per l’impresa - Giannelli granitico : Nel weekend si è disputata l’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in vista in questo turno. RICCARDO SBERTOLI e MATTEO PIANO. Le anime italiane di Milano che confeziona un’impresa da urlo sconfiggendo Civitanova con un roboante 3-0 al PalaYamamay. Il palleggiatore smista gioco a meraviglia, scalda gli attaccanti ...

Volley - gli italiani all’estero : da Antonov a Sabbi - da Gardini a Guidetti. Come si stanno comportando? : Tanti italiani giocano o allenano all’estero, la colonia azzurra sparsa in giro per il mondo è molto nutrita. Conosciamo nel dettaglio quali sono i nostri connazionali impegnati in campionati stranieri di prima fascia e Come si stanno esprimendo. GIOCATORI: Oleg Antonov ha deciso di trasferirsi in Russia ma l’avventura con l’Ural Ufa non si sta rivelando così emozionante. Lo schiacciatore fatica a esprimersi al meglio ...

Volley - gli italiani all’estero : da Antonov a Sabbi - da Gardini a Guidetti. Come si stanno comportando? : Tanti italiani giocano o allenano all’estero, la colonia azzurra sparsa in giro per il mondo è molto nutrita. Conosciamo nel dettaglio quali sono i nostri connazionali impegnati in campionati stranieri di prima fascia e Come si stanno esprimendo. GIOCATORI: Oleg Antonov ha deciso di trasferirsi in Russia ma l’avventura con l’Ural Ufa non si sta rivelando così emozionante. Lo schiacciatore fatica a esprimersi al meglio ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della decima giornata. Zaytsev mostra i muscoli - Polo granitico - Galassi e Lanza rilanciano : Ieri si sono disputate cinque partite valide per la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento non sono scese in campo contro Latina e Milano perché erano impegnate nella Finale del Mondiale per Club vinta dai dolomitici. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in vista in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar alza la cresta alla Candy Arena, prende per mano la ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani dell’ottava giornata. Zaytsev tonico - Giannelli-Vettori ok - conferme Lanza e Raffaelli : Nel weekend si è disputata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar gioca una partita stellare, l’opposto di Modena si carica sulle spalle il peso dell’intera squadra nel big match contro Civitanova ma non riesce a portare i Canarini al successo: 28 punti col 56% in ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani dell’ottava giornata. Zaytsev tonico - Giannelli-Vettori ok - conferme Lanza e Raffaelli : Nel weekend si è disputata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar gioca una partita stellare, l’opposto di Modena si carica sulle spalle il peso dell’intera squadra nel big match contro Civitanova ma non riesce a portare i Canarini al successo: 28 punti col 56% in ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della settima giornata. Juantorena bombarda - Lanza-Colaci solidi - Vettori ok : Ieri si è disputata la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. FILIPPO LANZA e MASSIMO COLACI. Leon fa i numeri e Atanasijevic bombarda, ma il lavoro dei due italiani è altrettanto importante per il successo di Perugia nel big match contro Modena. Lo schiacciatore sta seriamente prendendo le misure con la ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della sesta giornata. Zaytsev si carica - Juantorena ruggisce - Vettori e Lanza ritornano : Ieri si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar si sta caricando alla grande in vista dello scontro diretto contro Perugia, vuole arrivare ben pronto alla battaglia campale contro Leon e si scalda con 17 punti (68% in attacco) contro Padova, mettendo in campo tutta la sua ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della quinta giornata. Daniele Lavia - che novità! Nelli titolare - Lanza risplende - ok Zaytsev : Nel weekend si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. FILIPPO Lanza. Lo schiacciatore gioca la sua migliore partita stagionale e viene addirittura votato come MVP, Perugia batte Siena e si conferma in testa alla classifica. Super Pippo si fa sentire mettendo a segno 15 punti (2 aces) con un ...

Volley - i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Zaytsev diventa Thor - Giannelli delizia - bentornato Piano : Nel weekend si è disputata al seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle degli italiani che si sono messi maggiormente in vista nel corso del fine settimana. IVAN Zaytsev: 10. Prestazione inverosimile dello Zar che si scatena e si carica sulla spalle una Modena andata clamorosamente in difficoltà sul campo di Castellana Grotte. L’opposto domina mettendo a segno 30 punti (65% in ...

ItalVolley - record di ascolti : 6 - 3 milioni di italiani incollati alla tv per Egonu e compagne : Numeri che molto raramente vengono raggiunti da sport diversi dal calcio, in particolare da quelli al femminile: le migliori performance di Tania Cagnotto, ad esempio, avevano sfiorato quota cinque ...

Volley - Superlega 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Zaytsev mostruoso - macchina Juantorena - Giannelli direttore : Nel weekend si è disputata la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i voti agli italiani che si sono messi maggiormente in luce durante questo fine settimana. IVAN Zaytsev: 9. Lo Zar si è letteralmente scatenato alla prima uscita da opposto in campionato dopo addirittura due anni dall’ultima volta. Show strepitoso con la casacca di Modena, davanti ai 4800 spettatori del Pala ...