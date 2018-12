: Video nudi su piramide Cheope, indagini - NotizieIN : Video nudi su piramide Cheope, indagini - Cyber_Feed : • Cyber News • #Video nudi su piramide Cheope, indagini - TelevideoRai101 : Video nudi su piramide Cheope, indagini -

Un uomo e una donna scalano la Grandedi Giza, conosciuta anche come ladi, ed una volta arrivati in cima lei si spoglia e i duesembrano intenti a fare sesso. E' il contenuto di undi tre minuti postato su Youtube e corredato da uno scatto fatto circolare sul web dal protagonista della vicenda, un fotografo danese,Andreas Hvid.Lo riporta la Bbc. Indignazione e rabbia tra gli egiziani per l'episodio. Le autorità hanno aperto un'indagine per capire "se ile le foto in rete siano vere".(Di martedì 11 dicembre 2018)