VIDEO Giorgia Villa | ginnastica artistica | l’esercizio della stellina azzurra alle

VIDEO Giorgia Villa - ginnastica artistica : “La mia vita da atleta-adolescente. Ho aumentato le difficoltà degli esercizi e voglio le Olimpiadi” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia dove si allena parte della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, la magica classe 2003 sta costruendo al PalAlgeco la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 dove spera di essere grande protagonista. Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio hanno vinto gli Europei juniores e ora puntano sempre più in grande. Abbiamo intervistato ...

#Riccanza 3 - Giorgia - Alessia Morosi Visentin e Juan Fran Sierra a Blogo : "Siamo un bel gruppo di amici" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di #Riccanza, abbiamo intervistato Juan Fran Sierra, tra i veterani dello show di Mtv (ha preso parte alla seconda edizione del programma) e le new entry, le sorelle Giorgia e Alessia Morosi Visentin.prosegui la lettura#Riccanza 3, Giorgia - Alessia Morosi Visentin e Juan Fran Sierra a Blogo: "Siamo un bel gruppo di amici" (video) pubblicato su TVBlog.it 28 novembre 2018 ...

Anteprima : il mondo incantato nel nuovo VIDEO di Giorgia Angiuli : Giorgia Angiuli è una producer e dj con un background da polistrumentista e compositrice di formazione classica. I suoi set mescolano elettronica, sax, tastiere, flauti, synth analogici vintage come il Moog Sub37, Juno 106, il famigerato O-B-6 synth e altri ancora. Un insieme di visioni che convergono nel suo primo album, In a Pink Bubble, che trae ispirazione anche dal suo recente tour mondiale. Un viaggio tra mondo reale e fantasia. Ed è ...

Giorgia nel Duomo di Milano - in concerto per beneficenza (VIDEO) : Giorgia nel Duomo di Milano, l'artista si è esibita in una location speciale per sostenere un'associazione benefica. Il concerto di Giorgia nel Duomo di Milano è un vero esordio per la cantante che ha rilasciato negli scorsi giorni il suo primo album di cover, Pop Heart. La sua voce e il suo cuore pop hanno trovato posto tra le volte gotiche del Duomo, aperto per l'occasione a pochissimi possessori degli ambiti biglietti, in vendita a prezzi ...

Giorgia a Che Tempo Che Fa ritrova Pippo Baudo e canta Le tasche piene di sassi (VIDEO) : A due giorni dall'uscita del suo album di cover, Giorgia a Che Tempo che Fa ha cantato per la prima volta dal vivo in tv il singolo apripista di questo speciale progetto discografico con cui celebra i brani che hanno influenzato la sua vita dal punto di vista artistico e personale. Elegantissima in abito nero di pizzo, Giorgia è stata ospite a Che Tempo Che Fa domenica 18 novembre per promuovere l'album Pop Heart uscito il venerdì precedente, ...

OM incontra Giorgia per Pop Heart : ecco come è nato il duetto con Tiziano Ferro su Il Conforto (VIDEO) : Giorgia ha un cuore pop, cresciuto a suon di cover nei club romani. L'artista ricorda i primi passi mossi nel mondo della musica e presenta Pop Heart, il nuovo album disponibile dal 16 novembre che contiene un atteso duetto con Tiziano Ferro. Non erano solo i fan ad attendere un featuring tra i due ma anche gli stessi artisti, più volte vicini a quel momento che si concretizza solo adesso. Il Conforto (di Tiziano Ferro ed Emanuele Dabbono) è ...

4 Novembre - il VIDEO celebrativo di Giorgia Meloni tra Grande guerra e sovranismo : “Oggi come ieri non passa lo straniero” : “100 anni fa vincemmo la Prima guerra Mondiale. I nostri Eroi ci fecero liberi e sovrani. 100 anni dopo ricordiamo il loro sacrificio combattendo la stessa battaglia contro i nuovi invasori”. Così Giorgia Meloni su Facebook accompagna il video celebrativo realizzato per l’occasione, accompagnato dall’hashtag nonpassalostraniero. “Siamo una nazione unita e sovrana – ha detto Meloni – grazie al sacrificio ...

«Le tasche piene di sassi» : il VIDEO di Giorgia (nel segno di Jovanotti) : Giorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoLa solitudine fa paura, brucia lenta e inesorabile in una stanza vuota, dalle pareti lattiginose. È qui che Giorgia parte per regalare la sua versione de Le tasche piene di sassi, brano di Jovanotti del 2011 e riadattato dalla cantante con un arrangiamento nuovo, che aggiunge sfumature inaspettate. Merito del ...

Un hotel nel VIDEO di Le tasche piene di sassi di Giorgia - torna Filippo Nigro dopo Gocce di memoria : Il video di Le tasche piene di sassi di Giorgia arriva a qualche settimana dal rilascio del brano per le radio, quello che ha anticipato l'arrivo di Pop Heart atteso per il 16 novembre e del quale è già nota la tracklist. Il primo singolo ha quindi il suo video ufficiale nel quale compare anche Filippo Nigro, che già aveva partecipato alla clip di Gocce di memoria, tema principale del film La finestra di fronte. Disponibile in radio da ...

VIDEO Giorgia Villa vince l’oro al corpo libero alle Olimpiadi Giovanili! Esercizio stellare - l’azzurrina chiude col botto : Giorgia Villa ha fatto saltare definitivamente il banco alle Olimpiadi Giovanili 2018 chiudendo la sua avventura a Buenos Aires con addirittura tre ori e quattro medaglie complessive (va aggiunto l’argento alle parallele asimmetriche). Dopo i trionfi stellari nel concorso generale e al volteggio, l‘azzurrina si è consacrata al corpo libero dove ha vinto uno strepitoso titolo e chiudendo così con il botto la propria carriera tra le ...

VIDEO Giorgia Villa oro al volteggio - che doppietta alle Olimpiadi Giovanili! Esercizio strepitoso - super doppio avvitamento : Giorgia Villa ha incantato ancora alle Olimpiadi Giovanili 2018 e ha conquistato la seconda medaglia d’oro dopo quella spettacolare nel concorso generale individuale. L’azzurrina ha demolito la concorrenza al volteggio grazie a un eccezionale doppio avvitamento. Poi purtroppo alle parallele si è dovuta accontentare della medaglia d’argento battuta per un decimo da Ksenia Klimenko. Di seguito il VIDEO dell’Esercizio di ...

Giorgia Meloni - sfottò a Chiara Ferragni ed Evian/ VIDEO - la sua acqua non “costa niente” : “Bene pubblico!” : Giorgia Meloni non ha resistito al “feroce” istinto di occuparsi dell’acqua Evian brandizzata da Chiara Ferragni. E così, invece che occuparsi dei gravi problemi del nostro paese...(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:09:00 GMT)

VIDEO Giorgia Villa Campionessa Olimpica Giovanile : gli esercizi della vittoria nell’all-around - volteggio e parallele stellari : Giorgia Villa si è laureata Campionessa Olimpica Giovanile nel concorso generale individuale di ginnastica artistica. Tripudio assoluto per la 15enne bergamasca che ha dominato la gara a Buenos Aires (Argentina) riuscendo così a portare in Italia quel titolo per la prima volta nella storia, non avevamo mai vinto un oro a cinque cerchi con le donne in questo sport (anche se si tratta “soltanto” della versione young). La Campionessa ...

VIDEO Giorgia Villa vince l’all-around alle Olimpiadi Giovanili! La premiazione - suona l’Inno di Mameli a Buenos Aires : Giorgia Villa ha fatto suonare l’Inno di Mameli alle Olimpiadi Giovanili 2018 grazie alla sua memorabile vittoria nel concorso individuale generale. La 15enne bergamasca ha dominato l’all-around in lungo e in largo imponendosi davanti alla britannica Amelie Morgan e all’ucraina Anastasiia Bachynska. Per la prima volta nella storia, le note più dolci suonano all’interno di un palazzetto con i cinque cerchi: prima ...