Vicenza | Carabinieri Bassano smantellano banda di rumeni dedita a furti e rapine 3

Vicenza : Carabinieri Bassano smantellano banda di rumeni dedita a furti e rapine (4) : (AdnKronos) - Fortunatamente l’Autorità Giudiziaria emette in brevissimo tempo i provvedimenti cautelari che vengono eseguiti la mattina del 6 novembre, di fatto bloccando il proposito criminoso. Oltre 30 uomini vengono impiegati per l’imponente operazione, di cui 20 della sola Compagnia Carabinieri

Vicenza : Carabinieri Bassano smantellano banda di rumeni dedita a furti e rapine (2) : (AdnKronos) - I primi esiti investigativi dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, a cui vengono affidati i reati di maggiore gravità, non sono particolarmente confortanti. Emerge il disegno criminale di una banda organizzatissima che sa bene dove e c

Vicenza : maltratta i genitori - arrestato dai carabinieri : Vicenza , 22 nov. (AdnKronos) - I carabinieri di Lonigo, hanno arrestato , su ordine dell’Autorità Giudiziaria Berica, Marostica Riccardo, un 43enne italiano, per il reato di maltratta menti in famiglia nei confronti dei genitori . L'uomo , era stato segnalato alla Procura della Repubblica dai Carabinie

Vicenza : a Lonigo carabinieri denunciano autore serie truffe ad anziani : Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Lonigo hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentata truffa in concorso, un 28enne residente a Pomigliano d’ Arco in provincia di Napoli. Le indagini dei